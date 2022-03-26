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20:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лапорта подтвердил переход Кессье в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что полузащитник «Милана» Франк Кессье перейдет в каталонский клуб по окончании сезона.

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Источник: Reuters

«Нам нужно минимум 4 трансфера, чтобы усилить 3 звена нашего состава — защиту, полузащиту и нападение. Кессье подписал с нами контракт, Кристенсен дал устное согласие», — приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее стало известно, что Кессье заключил контракт с каталонским клубом до конца июня 2026 года. Соглашение вступит в силу в июле этого года, когда 25-летний ивуариец присоединится к новой команде на правах свободного агента. Игрок получит от «Барселоны» 6,5 миллиона евро в качестве подписного бонуса.

25-летний Кристенсен уйдет из «Челси» на правах свободного агента. Сообщается, что он принял предложение «Барселоны» и достиг устной договоренности о подписании контракта с каталонским клубом до конца июня 2027 года.

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