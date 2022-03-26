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21:09 (мск), источник: Sports.Ru

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Франции Косьельни завершил карьеру

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косьельни завершил карьеру.

Бордо
АрсеналЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Его последним клубом был «Бордо», который он покинул в конце января. До этого его перевели в дубль, так как руководство посчитало, что игрок не справлялся с ролью капитана и не соответствовал ожидаемому уровню.

Позже фанаты «Бордо» обвинили Косьельни в расизме. Футболист категорически опровергал обвинения, но в конечном итоге расторг контракт, отказавшись от зарплаты, которую должен был получить по условиям соглашения, и решил завершить карьеру.

Косьельни до перехода в «Бордо» в 2019 году провел девять сезонов в «Арсенале», с которым по три раза выиграл Кубок Англии и Суперкубок страны.

За сборную Франции защитник провел 51 матч, играл на чемпионатах мира и Европы, однако победный ЧМ-2018 пропустил из-за травмы.

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