Бывший защитник «Арсенала» и сборной Франции Косьельни завершил карьеру

Его последним клубом был «Бордо», который он покинул в конце января. До этого его перевели в дубль, так как руководство посчитало, что игрок не справлялся с ролью капитана и не соответствовал ожидаемому уровню.

Позже фанаты «Бордо» обвинили Косьельни в расизме. Футболист категорически опровергал обвинения, но в конечном итоге расторг контракт, отказавшись от зарплаты, которую должен был получить по условиям соглашения, и решил завершить карьеру.

Косьельни до перехода в «Бордо» в 2019 году провел девять сезонов в «Арсенале», с которым по три раза выиграл Кубок Англии и Суперкубок страны.