Глава «Барсы» Лапорта сообщил, что ситуация на Украине влияет на реконструкцию «Камп Ноу»

«Мы обсуждаем ситуацию с городским советом, но сейчас у нас идут внутренние дебаты по поводу влияния ситуации на Украине на реконструкцию “Камп Ноу”.



Мы заметили, что материалы подорожали на 25%, процентные ставки также выросли, поэтому мы должны поговорить с Goldman Sachs (один из крупнейших банков мира. — Прим. “Чемпионата”), работавшим с инвесторами для привлечения € 1,5 млрд.



Всё происходящее вынуждает нас всё переосмыслить. Нельзя забывать о том, что текущая ситуация оказывает серьёзное влияние на экономику и клуб.



Стоимость проекта может заметно возрасти? Зависит от того, как мы осуществим реструктуризацию. Мы оцениваем ситуацию. У нас есть разрешения, график работ, но если это всё займёт слишком много времени, придётся вносить изменения», — цитирует Лапорту El Periodico.