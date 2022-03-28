Игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили, приставив нож к горлу
22-летний футболист «Манчестер Юнайтед» Тахит Чон стал очередным игроком клуба, пострадавшим от грабителей.
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22-летний футболист «Манчестер Юнайтед» Тахит Чон стал очередным игроком клуба, пострадавшим от грабителей.
По сообщениям британских СМИ, преступники в масках ворвались в дом нидерландца в 3 часа ночи, приставили нож к горлу футболиста, после чего вынесли из дома вещи и драгоценности на тысячи фунтов.
Чон стал очередным игроком «Юнайтед», которого ограбили после недавних нападений на дома Поля Погба, Виктора Линделефа и Джесси Лингарда. Сообщается, что инцидент произошел 16 января.
В настоящее время Тахит выступает в аренде за «Бирмингем Сити».