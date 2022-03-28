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11:19 (мск), источник: Sport24

Игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили, приставив нож к горлу

22-летний футболист «Манчестер Юнайтед» Тахит Чон стал очередным игроком клуба, пострадавшим от грабителей.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

По сообщениям британских СМИ, преступники в масках ворвались в дом нидерландца в 3 часа ночи, приставили нож к горлу футболиста, после чего вынесли из дома вещи и драгоценности на тысячи фунтов.

Чон стал очередным игроком «Юнайтед», которого ограбили после недавних нападений на дома Поля Погба, Виктора Линделефа и Джесси Лингарда. Сообщается, что инцидент произошел 16 января.

В настоящее время Тахит выступает в аренде за «Бирмингем Сити».

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