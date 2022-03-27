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18:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» определился с фаворитом на пост главного тренера клуба

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг является фаворитом на пост наставника «Манчестер Юнайтед», сообщает The Times.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

По информации источника, руководству «МЮ» очень нравится кандидатура нидерландца. «Красные дьяволы» хотят, чтобы у них появилась игровая идентичность, что даёт тен Хагу преимущество над другими кандидатами. Отмечается, что тренер «Аякса» произвёл впечатление на руководство манкунианцев во время собеседования.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» опасается, что тен Хаг не справится с давлением, которое на него будет оказываться во время работы в клубе.

Среди других претендентов на пост главного тренера «МЮ» выделяются тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, Хулен Лопетеги, возглавляющий «Севилью», и Луис Энрике из сборной Испании.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «МЮ».

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