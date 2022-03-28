Руни жестко пошутил про Роналду, Фердинанда и Тевеса

Так, Руни вспомнил, как ему игралось с Криштиану Роналду. «Криштиану был очень хорош и в то же время чертовски раздражал. Возможно, сейчас он уже не так хорош, но так же раздражает», — цитирует издание Руни.

Нынешний тренер «Дерби Каунти» рассказал об эпизоде со своим удалением в четвертьфинальном матче ЧМ-2006 против сборной Португалии (1:3 в дополнительное время) после жалобы Роналду. «Он любит нырять, — сказал Руни. — Впрочем, у меня не было проблем с Криштиану. Я поговорил с ним туннеле. Я сказал: “Не имею ничего против того, что из-за тебя меня удалили”, потому что первый тайм я провел в попытках добиться для него наказания за ныряния». «Я англичанин, он португалец. Когда мы играем, мне пофиг на него, он не мой партнер по команде. А когда все закончится — мы снова товарищи», — добавил Уэйн.

Руни упомянул и легендарного защитника «МЮ» Рио Фердинанда. «Рио — топ-футболист, но заносчивый. В “Ман Юнайтед” тебе платят огромные деньги, чтобы ты забивал мяч в ворота, так выполняй это. Я говорил ему: “Делай свою работу, отдай мяч мне или Роналду. Перестань возиться с ним”. Рио — прекрасный парень, но иногда забывал, что он защитник».