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11:30 (мск), источник: Sport24

Коутиньо готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в АПЛ

Бразильский полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо готов пойти на уступки по зарплате, чтобы подписать полноценный контракт с нынешним клубом и остаться в АПЛ. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

На данный момент 29-летний бразилец выступает за «Астон Виллу» на правах аренды из «Барселоны». Срок действия арендного соглашения истекает по окончании нынешнего сезона, но у бирмингемцев есть опция выкупа, которая, по данным СМИ, составляет 40 млн евро.

По мнению Коутиньо, вернувшись в АПЛ, где раньше играл за «Ливерпуль», он принял верное решение, поскольку обрел прежнюю уверенность в своих силах. Поэтому Филиппе готов пожертвовать частью зарплаты ради перехода в «Виллу». Источник отмечает, что хавбек всегда шел на уступки по зарплате новым клубам — так было при и при аренде в «Баварию» в 2019-м, и при переходе в «Астон Виллу» в январе нынешнего года.

В сезоне-2021/22 Коутиньо провел 10 матчей в АПЛ, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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