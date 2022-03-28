Коутиньо готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в АПЛ

На данный момент 29-летний бразилец выступает за «Астон Виллу» на правах аренды из «Барселоны». Срок действия арендного соглашения истекает по окончании нынешнего сезона, но у бирмингемцев есть опция выкупа, которая, по данным СМИ, составляет 40 млн евро.

По мнению Коутиньо, вернувшись в АПЛ, где раньше играл за «Ливерпуль», он принял верное решение, поскольку обрел прежнюю уверенность в своих силах. Поэтому Филиппе готов пожертвовать частью зарплаты ради перехода в «Виллу». Источник отмечает, что хавбек всегда шел на уступки по зарплате новым клубам — так было при и при аренде в «Баварию» в 2019-м, и при переходе в «Астон Виллу» в январе нынешнего года.