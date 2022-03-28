Эден Азар пропустит концовку сезона, игроку предстоит новая операция
Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар не сможет помочь своей команде в сезоне-2021/22 из-за новой травмы.
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар не сможет помочь своей команде в сезоне-2021/22 из-за новой травмы.
31-летнему игроку сборной Бельгии предстоит перенести хирургическую операцию по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости.
По информации испанских СМИ, продолжительность периода реабилитации не позволит Азару вернуться на поле в нынешнем сезоне.
Напомним, Эден Азар перешел в «Реал» из «Челси» в 2019 году. С тех пор футболист пропустил более 500 дней из-за травм.