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21:22 (мск), источник: Московский комсомолец

Эден Азар пропустит концовку сезона, игроку предстоит новая операция

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар не сможет помочь своей команде в сезоне-2021/22 из-за новой травмы.

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31-летнему игроку сборной Бельгии предстоит перенести хирургическую операцию по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости.

По информации испанских СМИ, продолжительность периода реабилитации не позволит Азару вернуться на поле в нынешнем сезоне.

Напомним, Эден Азар перешел в «Реал» из «Челси» в 2019 году. С тех пор футболист пропустил более 500 дней из-за травм.

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