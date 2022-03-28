Эден Азар пропустит концовку сезона, игроку предстоит новая операция

По информации испанских СМИ, продолжительность периода реабилитации не позволит Азару вернуться на поле в нынешнем сезоне.

Напомним, Эден Азар перешел в «Реал» из «Челси» в 2019 году. С тех пор футболист пропустил более 500 дней из-за травм.