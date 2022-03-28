Хорватский клуб сыграет матч в форме с украинской символикой

В данный момент ФИФА разрешает украинским игрокам переходить в новые команды вне трансферного окна. Теперь украинцев можно зарегистрировать, даже если период регистрации в ассоциации клуба был завершён. Переходы возможны, если украинским футболистам будет разрешён выезд из страны. Кроме того, клубы не смогут регистрировать более двух украинцев.