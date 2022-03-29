В Серии А ждут арбитров, которые будут работать только с ВАР. Ни шагу на поле

В Италии задумались не только о лимите, но и о спецкурсах для ВАР-судей. Причина — многочисленные жалобы, которые в этом сезоне прилетали именно видеоассистентам.

С новой инициативой выступила Итальянская ассоциация арбитров. Управляющий судейским корпусом Серии А Джанлука Рокки сообщил: в Италии создадут целую команду из видеоассистентов.

«Считаю, что специфика работы на поле сильно отличается от работы за монитором. Именно по этой причине соберется команда, состоящая только из судей ВАР. Их можно будет найти как среди тех, кто уже прекратил свою судейскую деятельность, так и среди молодых людей, которые проявляют нужные качества», — объяснил Рокки для итальянского издания Calciomercato.

Главная цель — уменьшение судейских ошибок, которые можно исправить с грамотным вмешательством ВАР. Учебные курсы в Коверчано (это еще и легендарная школа тренеров) начнутся с июля, их длительность пока неизвестна.

Возможно, главный катализатор решения — пропущенный пенальти в ворота «Интера»

13 марта «Торино» сыграл вничью с «Интером» (1:1), но имел отличные шансы и на победу. Туринцы не только обидно пропустили на 93-й, но и пострадали из-за фатальной ошибки Давиде Массы, который тогда отвечал за ВАР.

На 36-й минуте (уже при счете 1:0) нападающий «Торино» Андреа Белотти упал в штрафной Самира Хандановича — защитник «Интера» Андреа Раноккия вместо мяча пробил в ногу форварда. Показалось, что это чистая точка, но главный судья матча Марко Гуида сразу показал, что фола не было. Подсказки от ВАР тоже не последовало: Давиде Масса ничего криминального не увидел.

После игры включилась Итальянская ассоциация арбитров: опубликовали запись разговора Гуиды с Массой (сказал продолжить игру) и зафиксировали, что полная вина за ошибку лежит именно на видеоассистенте.

«ВАР должен был более внимательно просмотреть видеозапись. Случилась серьезная ошибка, но мы не потеряем такого хорошего судью (Массу) из-за этого», — заявил тогда Джанлука Рокки.

А как вообще готовят арбитров ВАР?

Расскажем как раз на примере Италии. В январе 2018-го в Коверчано появился первый центр по подготовке судей ВАР в мире. Там для видеоассистентов есть специальный симулятор, позволяющий привыкнуть к использованию этой технологии в матчах. Воссоздают самые сложные игровые ситуации, возникающие на поле.

Техническим директором центра сейчас является Роберто Розетти, бывший итальянский арбитр, который в августе 2018-го сменил Пьерлуиджи Коллину на посту президента судейской комиссии УЕФА. ФИФА, кстати, тоже признала Розетти руководителем по проекту ВАР на всех мировых соревнованиях.

Еще Коверчано сотрудничает с британской компанией Hawk-Eye Innovations Ltd. — занимается обработкой изображений с полей. Это они разработали известную футбольную технологию «Ястребиный глаз» — она сигнализирует судье, когда мяч полностью пересекает линию ворот. Все создали и протестировали еще в 2001 году, сейчас в топ-лигах работает уже полностью автоматизированная Goal line technology — арбитры получают сигнал, если мяч полностью пересекает линию ворот.