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00:51 (мск), источник: Sports.Ru

Жоан Лапорта: «Возвращение Месси в “Барсу” не рассматривается. Мы строим молодую команду»

Президент «Барселоны» высказался о возможности возвращения Лионеля Месси.

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Источник: Reuters

— Есть ли вероятность возвращения Месси в «Барселону»?

— Я не получал никаких сообщений от Лео или его окружения по этому вопросу. В настоящее время мы не рассматриваем его возвращение. Мы строим молодую команду, у которой начинает получаться. Лео есть Лео, он лучший игрок в мире, но мы не рассматриваем его возвращение. Но шагом назад это бы не стало, — сказал Жоан Лапорта в интервью RAC1.

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