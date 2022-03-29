Жоан Лапорта: «Возвращение Месси в “Барсу” не рассматривается. Мы строим молодую команду»

— Я не получал никаких сообщений от Лео или его окружения по этому вопросу. В настоящее время мы не рассматриваем его возвращение. Мы строим молодую команду, у которой начинает получаться. Лео есть Лео, он лучший игрок в мире, но мы не рассматриваем его возвращение. Но шагом назад это бы не стало, — сказал Жоан Лапорта в интервью RAC1.