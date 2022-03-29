Лапорта: футбольный клуб «Барселона» не рассматривает вариант с возвращением Месси

ТАСС, 29 марта. Испанский футбольный клуб «Барселона» не получал сообщений от аргентинского нападающего французского ПСЖ Лионеля Месси, в которых бы игрок изъявлял желание вернуться в свою бывшую команду. Об этом в интервью радио RAC1 заявил президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави сказал испанской газете Mundo Deportivo, что двери футбольного клуба «Барселона» будут открыты для Месси в любое время.

«Я не получал никаких сообщений от Лео [Месси] или его окружения в этом направлении. На данный момент мы не рассматриваем его возвращение, — сказал Лапорта. — Мы строим молодую команду, которая начинает работать. Лео есть Лео, он лучший игрок в мире, но мы не помышляем о его возвращении».

Месси 34 года, выступал за «Барселону» с 2004 года. В составе клуба он десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз — победителем Кубка Испании. Также аргентинец четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА, трижды — на клубном чемпионате мира. В августе 2021 года Месси перешел в ПСЖ, так как «Барселона» не смогла подписать с ним новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании.