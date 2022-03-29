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09:39 (мск), источник: ТАСС

Лапорта: футбольный клуб «Барселона» не рассматривает вариант с возвращением Месси

Аргентинский нападающий в августе 2021 года перешел во французский ПСЖ из испанского клуба, за который выступал с 2004 года.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 29 марта. Испанский футбольный клуб «Барселона» не получал сообщений от аргентинского нападающего французского ПСЖ Лионеля Месси, в которых бы игрок изъявлял желание вернуться в свою бывшую команду. Об этом в интервью радио RAC1 заявил президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави сказал испанской газете Mundo Deportivo, что двери футбольного клуба «Барселона» будут открыты для Месси в любое время.

«Я не получал никаких сообщений от Лео [Месси] или его окружения в этом направлении. На данный момент мы не рассматриваем его возвращение, — сказал Лапорта. — Мы строим молодую команду, которая начинает работать. Лео есть Лео, он лучший игрок в мире, но мы не помышляем о его возвращении».

Месси 34 года, выступал за «Барселону» с 2004 года. В составе клуба он десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз — победителем Кубка Испании. Также аргентинец четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА, трижды — на клубном чемпионате мира. В августе 2021 года Месси перешел в ПСЖ, так как «Барселона» не смогла подписать с ним новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Лапорта является президентом «Барселоны» с марта 2021 года, ранее он занимал этот пост с 2003 по 2010 год. При нем команда четыре раза выиграла чемпионат Испании, дважды побеждала в Лиге чемпионов, а также завоевала два Кубка Испании и три суперкубка страны.

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