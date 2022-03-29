Вратарь «Серкль Брюгге» Мигель ван Дамм умер в 28 лет от лейкемии

Он дважды успешно боролся с болезнью, но в сентябре 2020 года объявил, что она вернулась в третий раз и на этот раз неизлечима.

Он дважды успешно боролся с болезнью, но в сентябре 2020 года объявил, что она вернулась в третий раз и на этот раз неизлечима.

«С большой грустью мы сообщаем, что наш друг и товарищ по команде Мигель Ван Дамм вел долгую и несправедливую борьбу против лейкемии. Не хватает слов, чтобы описать то, что мы чувствуем, хотя мы знали, что какое-то время дела шли не очень хорошо. Сегодня чрезвычайно трудный день в почти 123-летней истории “Серкль Брюгге”. Наши мысли в первую очередь обращены к его жене Киане, его дочери Камилле, родителям Мигеля, его сестре Франческе, а также к его многочисленным друзьям и семье. Мигель, твоя настойчивость и сила в том, чтобы идти вперед снова и снова, неудача за неудачей, были восхитительны».