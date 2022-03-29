Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Польша
Швеция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Португалия
Северная Македония
Футбол. Первый дивизион
26.03
КАМАЗ
Акрон
12
Футбол. Первый дивизион
26.03
Ротор
Нефтехимик
21
Футбол. Первый дивизион
26.03
Кубань
Балтика
11
Футбол. Премьер-лига
1.04
Рубин
Химки
Все события
Фоторепортажи
11Сын Кости Цзю одержал 21-ю победу подряд
27Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
17:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь «Серкль Брюгге» Мигель ван Дамм умер в 28 лет от лейкемии

Бельгийский вратарь Мигель Ван Дамм скончался в возрасте 28 лет после продолжительной борьбы с лейкемией, сообщает Goal.

Серкль Брюгге
Наверх
Источник: Reuters

Ван Дамму, который провёл всю свою игровую карьеру в «Серкль Брюгге», впервые диагностировали рак крови после медицинского осмотра перед сезоном-2016/2017, и он провёл пять с половиной лет, борясь с болезнью.

Он дважды успешно боролся с болезнью, но в сентябре 2020 года объявил, что она вернулась в третий раз и на этот раз неизлечима.

«Серкль Брюгге», за который Ван Дамм сыграл 40 матчей в этом сезоне, сделал заявление после новостей о кончине голкипера.

«С большой грустью мы сообщаем, что наш друг и товарищ по команде Мигель Ван Дамм вел долгую и несправедливую борьбу против лейкемии. Не хватает слов, чтобы описать то, что мы чувствуем, хотя мы знали, что какое-то время дела шли не очень хорошо. Сегодня чрезвычайно трудный день в почти 123-летней истории “Серкль Брюгге”. Наши мысли в первую очередь обращены к его жене Киане, его дочери Камилле, родителям Мигеля, его сестре Франческе, а также к его многочисленным друзьям и семье. Мигель, твоя настойчивость и сила в том, чтобы идти вперед снова и снова, неудача за неудачей, были восхитительны».

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь