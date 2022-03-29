Балотелли сделал ещё одну татуировку на лице. Фото
Экс-игрок сборной Италии Марио Балотелли, ныне выступающий за турецкий «Адана Демирспор», сделал себе ещё одну татуировку, сообщает Goal.
Экс-игрок сборной Италии Марио Балотелли, ныне выступающий за турецкий «Адана Демирспор», сделал себе ещё одну татуировку, сообщает Goal.
Балотелли пополнил коллекцию татуировок на лице, нанеся надпись «MB459» под глазом.
Бывший игрок «Интера», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» уже имеет ряд рисунков, украшающих различные части его тела. Над его глазом были набиты слова «Власть чёрных», а также крест на правой щеке и орлиное перо на другой стороне лица.
У Балотелли также есть рычащая морда гориллы на шее и буква «М». На груди игрок разместил цитату монгольского военачальника Чингисхана. Эта татуировка гласит: «Я наказание бога. Если бы вы не совершали великих грехов, бог не послал бы вам такое наказание, как я».
Напомним, Марио Балотелли не попал в итоговую заявку итальянской сборной на стыковые матчи отбора на ЧМ-2022 в Катаре, хотя и принимал участие в тренировочных сборах команды.