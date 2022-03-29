«Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи до конца сезона

Впрочем, болельщики смогут приобрести билеты на матчи команды в Лиге чемпионов против мадридского «Реала», а также на игру Кубка Англии против «Кристал Пэлас».

Впрочем, болельщики смогут приобрести билеты на матчи команды в Лиге чемпионов против мадридского «Реала», а также на игру Кубка Англии против «Кристал Пэлас».

Власти Соединенного Королевства 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления «Челси», которым он владеет с 2003 года. Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение о продаже клуба. Британское правительство должно одобрить лицензию на продажу, но она не позволит Абрамовичу получить какие-либо доходы.