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17:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи до конца сезона

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Лондонский «Челси» не сможет продавать билеты на матчи чемпионата Англии по футболу до конца сезона, попасть на игры смогут только владельцы абонементов, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: AFP 2022

Ограничения в продаже билетов связаны с введением санкций против российского владельца «Челси» Романа Абрамовича.

«На оставшиеся домашние матчи Премьер-лиги смогут попасть только владельцы абонементов. К сожалению, мы не можем продавать билеты на оставшиеся домашние матчи», — говорится в сообщении.

Впрочем, болельщики смогут приобрести билеты на матчи команды в Лиге чемпионов против мадридского «Реала», а также на игру Кубка Англии против «Кристал Пэлас».

Власти Соединенного Королевства 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления «Челси», которым он владеет с 2003 года. Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение о продаже клуба. Британское правительство должно одобрить лицензию на продажу, но она не позволит Абрамовичу получить какие-либо доходы.

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