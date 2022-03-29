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19:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Александра Кокорина рассказал о состоянии игрока

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о состоянии российского футболиста.

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«У Кокорина всё нормально. Работает, тренируется. Он в команде. Что касается его будущего, то сейчас нет смысла что-то обсуждать. До трансферного окна далеко. Сейчас он игрок “Фиорентины”, — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Андреем Панковым.

Напомним, в нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года.

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