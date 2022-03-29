Агент Александра Кокорина рассказал о состоянии игрока

«У Кокорина всё нормально. Работает, тренируется. Он в команде. Что касается его будущего, то сейчас нет смысла что-то обсуждать. До трансферного окна далеко. Сейчас он игрок “Фиорентины”, — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Андреем Панковым.