В Европе играют почти 100 русских футболистов. Как изменилась их жизнь из-за военной операции на Украине

Российский футбол сейчас переживает не самые лучшие времена. Чемпионат мира у нас отняли, еврокубков лишили, легионерам разрешили приостанавливать контракты в одностороннем порядке. Но российский футбол — это не только чемпионат и сборная России. Множество наших футболистов выступает за пределами страны. В одной только Европе игроков с паспортом РФ почти сотня.

Если брать весь мир, то количество наших за границей превышает 200 человек. Правда, здесь статистике помогают наши соседи — Белоруссия, Армения и Казахстан. Хотя есть наше представительство даже в экзотических странах.

После старта специальной военной операции на Украине по всему миру стали возникать вспышки русофобии. К странам бывшего СССР это не относится. Но за наших парней в европейских лигах немного тревожно. Правда, пока футболисты от этого практически не страдают.

Одна из самых недружественных стран для русских — Польша. Там играют сразу четверо наших соотечественников. Двое из них — Илья Жигулев и Евгений Башкиров представляют «Заглембе». И У них пока все в порядке. Об этом Sport24 рассказал источник, близкий к футболистам.

«Внутри команды отношение к Жигулеву и Башкирову нормальное, вот только играть они перестали. Евгений травмирован, а Илья перестал попадать в заявку. В клубе уверяют, что все соответствует спортивному принципу, но три недели назад тренер был доволен Жигулевым и рассчитывал на игрока», — сказал источник в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.

О своем положении голкипер «Байера» Андрей Лунев рассказал сам в своем телеграм-канале. Сам вратарь пока не играет из-за травмы.

«Даже вопросов не поднималось. Когда началась ситуация, были, конечно, подколы. Но с моей стороны тоже были. Всем отвечал: учите русский, господа, скоро пригодится. Пару раз показывали средний палец на дороге, увидев русские номера, но это, возможно, из-за манеры вождения. Один раз в ресторане грузинский персонал обслуживал. Просто спросили по ситуации, что я думаю», — отметил Лунев.

У единственного россиянина в нейтральной Швейцарии Федора Чалова тоже нет проблем. Об этом сообщил Sport24 его агент Кристиан Эмиле: «У Федора в “Базеле” все хорошо».

Самый звездный российский футболист в Европе Александр Головин в «Монако» чувствует себя комфортно.

«У Саши в клубе все замечательно. Все по-прежнему хорошо к нему относятся, несмотря на политику, от персонала до спортивного и тренерского штаба, президента клуба и хозяина. Как все было позитивно, так и осталось. Ни с какими бытовыми проблемами он не столкнулся из-за санкций, все хорошо. Саша всегда с удовольствием ездил в сборную. Для него это не пустой звук. Всегда ждал вызова и ехал с огромной радостью. Конечно, ему очень хотелось бы и сейчас приехать, но все понимают, что с нынешней ситуацией это тяжело. Он сосредоточится на тренировочном процессе и играх за “Монако”, но будет следить за сборной и поддерживать ребят», — сказал агент игрока Александр Клюев в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.

Переносимся в Испанию. Наши самые заметные представители в этой стране — Денис Черышев из «Валенсии» и Никита Иосифов из «Вильярреала». На обоих ситуация не повлияла.

«У Никиты все хорошо в Испании. Получил травму, но вернется к футболу с новыми силами! В команде отношения с партнерами хорошие, никаких разговоров о политической ситуации нет. Собирается ли возвращаться в Россию? Посмотрим! Думаю, Никита хочет до конца своей карьеры играть в Европе и возвращаться в российские клубы не планирует», — сказал первый тренер Иосифова Владимир Парусов.

«Денис тренируется в рабочем режиме. В Испании все идет мирным путем. В клубе Денису никто никаких лишних вопросов не задает, и это самое главное! Переживания у него присутствуют так же, как у любого человека. Собирается ли Денис возвращаться в Россию? Тут я ничего говорить не буду, все будем делать постепенно», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом Sport24 Иваном Потаповым.

В Скандинавии тоже все спокойно. Да, «Икея» ушла с российского рынка. Но к нашим футболистам у шведов претензий никаких нет. Об этом рассказал агент Александра Васютина Александр Дубровин.

«В Швеции у Александра в целом все нормально. Отношения с партнерами из-за политической ситуации не изменились, никто не задает вопросов по этой теме. Даже защищают его. Планирует ли Васютин возвращаться в Россию? Посмотрим! У него желание играть там, где он будет полезен. В целом, он не против вернуться в “Зенит”, а там уже от клуба зависит», — сказал агент.

Единственный представить России в чемпионате Румынии Евгений Шляков сам рассказал о своем положении.

«У меня все хорошо. Все наоборот поддерживают, понимают что футбол вне политики и не хотят обострять обстановку внутри команды. Понятно, что европейцы по-другому освещают ситуацию нежели Россия, так как Румыния — зависимая страна от НАТО. Провокаций нет, в городе все знают и любят, пока все хорошо, слава богу. Отношения с партнерами как были хорошими, так и остались. Были вопросы, конечно, спрашивали что происходит. Никто же не знает, что было раньше, все видят только как русская армия вошла в Украину — для них это повод ничего вокруг не замечать и говорить только про это».

Сердера Сердерова из хорватской «Истры» спасает то, что у его одноклубников не все в порядке с географией.

«У меня все нормально, тренируюсь. Никакого давления со стороны партнеров по команде нет из-за политической ситуации, отношения ни с кем не поменялись. Многие ребята не знают, где Россия и Украина и даже не понимают, что происходит. Просто спрашивают: “Как семья? Как родители? Все ли хорошо дома?” Сейчас было 4−5 дней выходных, хотел слетать в Россию, но пока не получается никак. У меня тут контракт, пока я тут. Не знаю, как дальше будет. По ситуации будем двигаться», — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом Sport24 Иваном Потаповым.

Один из главных людей в чемпионате Венгрии прямо сейчас — экс-коуч сборной России Станислав Черчесов. И у него тоже все в порядке.

«Каждый сотрудник, спортсмен и менеджер “Ференцвароша” верит в мир, поскольку спорт и в частности футбол играют важную роль в установлении мира. В связи с этим футбольный клуб “Ференцварош” не намерен заниматься политическими вопросами», — сообщили в «Ференцвароше» корреспонденту Sport24 Арману Навасардяну.