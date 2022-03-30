Кавазашвили беспокоится за психическое состояние нападающего Александра Кокорина

«Пусть его продают в сторону Японии, Средней Азии, на Ближний Восток, где ему будут платить больше денег. Ему же деньги нужны. Саша сейчас уже не такой богатый, как раньше. Видимо, поистратился. Парня очень жалко. Кокорин еще пару лет может спокойно поиграть в РПЛ. У него нежирное телосложение, он парень стройный, худенький. На физические нагрузки вес не будет влиять. В этом плане я не боюсь за него. Я боюсь за его психическое состояние. В этом его неудача. Я пожелал бы ему везения. Последние два-три года сыграть достаточно емко, чтобы обеспечить себя и свою семью», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.