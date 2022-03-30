Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
29.03
Португалия
Северная Македония
20
Футбол. Чемпионат мира
29.03
Польша
Швеция
20
Футбол. Премьер-лига
1.04
Рубин
Химки
Футбол. Зарубежный
1.04
Унион Б
Кельн
Футбол. Первый дивизион
2.04
СКА-Хабаровск
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
2.04
Томь
Енисей
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
20.03
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед
31
20.03
Лестер
Брентфорд
21
19.03
Астон Вилла
Арсенал
01
18.03
Вулверхэмптон
Лидс
23
17.03
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
10
16.03
Арсенал
Ливерпуль
02
16.03
Брайтон
Тоттенхэм Хотспур
02
14.03
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
00
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
21:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Болельщик попал в тюрьму за оскорбление темнокожего игрока сборной Англии

Суд приговорил 19-летнего болельщика Джастина Ли Прайса к шести неделям тюрьмы за оскорбление темнокожего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Королевской прокурорской службы.

Англия
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, Прайс пытался скрыть свою личность, сменив имя пользователя в Twitter. После ареста он отрицал обвинения, однако позже признал вину.

Британская полиция начала расследование дела Прайса и еще троих граждан в июле прошлого года. В полиции заявили, что фанаты подозреваются в расистских оскорблениях по итогам финального матча чемпионата Европы. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проводят расследование преступлений на почве ненависти, а специальная команда изучает критические сообщения в соцсетях.

В финале чемпионата Европы-2020 англичане проиграли сборной Италии в послематчевой серии пенальти со счетом 2:3. Три промаха совершили темнокожие игроки англичан Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо.

 «Этого не хватало на Олимпиаде» Камбэк Валиевой, радость Щербаковой и рекорды мира. Итоги командного турнира фигуристов
Медведева объяснила участие в фотосессии для Maxim
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь