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20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Тедеско сравнил свои команды в «Спартаке» и «РБ Лейпциге»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско, ранее также возглавлявший «Спартак», оценил команду, с которой он работал в Москве, и нынешний коллектив.

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Источник: Чемпионат.com

«В московском “Спартаке” у меня была совершенно другая команда. У нас была самая молодая команда в России с действительно хорошими ребятами, которые технично владели мячом. У нас было 70% владения мячом в каждой игре. Я должен быть гибким как тренер, я должен адаптироваться.

Здесь у меня совсем другая команда. Когда ты приходишь в новый клуб, ты должен знать команду, ты должен много говорить со старшими игроками, пытаться выяснить, в чём была проблема в прошлом. Мы изменили систему, мы пытались много говорить с игроками, мы хотели немного больше играть с владением мячом", — цитирует Тедеско Sky Sports.

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