Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Химки
Футбол. Зарубежный
21:30
Унион Б
Кельн
Футбол. Первый дивизион
2.04
СКА-Хабаровск
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
2.04
Томь
Енисей
Футбол. Первый дивизион
2.04
Оренбург
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
2.04
Арсенал Т
Ахмат
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
20.03
Реал
Барселона
04
20.03
Севилья
Реал Сосьедад
00
20.03
Кадис
Вильярреал
10
20.03
Сельта
Бетис
00
20.03
Эспаньол
Мальорка
10
19.03
Райо Вальекано
Атлетико
01
19.03
Осасуна
Леванте
31
19.03
Эльче
Валенсия
01
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:46 (мск), источник: Sport24

Пике: Играть против «Эспаньола» на его поле — лучше, чем секс

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями об играх против «Эспаньола» и мадридского «Реала» в Ла Лиге.

Барселона
ЭспаньолЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«У меня столько же денег, сколько весь бюджет “Эспаньола”. Мне нравится играть на стадионе “Эспаньола” больше, чем на стадионе “Реала”. Поэтому я был счастлив, когда “Эспаньол” поднялся в Ла Лигу.

Мне нравится выходить на поле, когда меня свистят. Я смеюсь, а они злятся еще больше, в мире нет ничего подобного, я бы сказал, что это лучше, чем секс.

Я получаю от этого гораздо больше удовольствия, чем против “Реала”. Это сдерживаемый гнев, обида на протяжении многих лет. Болельщики “Реала” более аристократичны и добры», — приводит слова Пике Marca.

 Чемпионка России по бодибилдингу снялась в пикантной фотосессии для мужского журнала. Она любит загорать топлес
«Какие прелести! Чистый секс». Откровенная фотосессия фигуристки Медведевой привела ее фанатов в полный восторг
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь