Пике: Играть против «Эспаньола» на его поле — лучше, чем секс
Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями об играх против «Эспаньола» и мадридского «Реала» в Ла Лиге.
Барселона
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями об играх против «Эспаньола» и мадридского «Реала» в Ла Лиге.
«У меня столько же денег, сколько весь бюджет “Эспаньола”. Мне нравится играть на стадионе “Эспаньола” больше, чем на стадионе “Реала”. Поэтому я был счастлив, когда “Эспаньол” поднялся в Ла Лигу.
Мне нравится выходить на поле, когда меня свистят. Я смеюсь, а они злятся еще больше, в мире нет ничего подобного, я бы сказал, что это лучше, чем секс.
Я получаю от этого гораздо больше удовольствия, чем против “Реала”. Это сдерживаемый гнев, обида на протяжении многих лет. Болельщики “Реала” более аристократичны и добры», — приводит слова Пике Marca.