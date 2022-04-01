Пике: Играть против «Эспаньола» на его поле — лучше, чем секс

«У меня столько же денег, сколько весь бюджет “Эспаньола”. Мне нравится играть на стадионе “Эспаньола” больше, чем на стадионе “Реала”. Поэтому я был счастлив, когда “Эспаньол” поднялся в Ла Лигу.



Мне нравится выходить на поле, когда меня свистят. Я смеюсь, а они злятся еще больше, в мире нет ничего подобного, я бы сказал, что это лучше, чем секс.



Я получаю от этого гораздо больше удовольствия, чем против “Реала”. Это сдерживаемый гнев, обида на протяжении многих лет. Болельщики “Реала” более аристократичны и добры», — приводит слова Пике Marca.