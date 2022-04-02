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15:31 (мск), источник: Sports.Ru

Киевское «Динамо» сыграет с «Барселоной», «ПСЖ», «Миланом», «Боруссией», чтобы собрать деньги на помощь пострадавшим на Украине

Киевское «Динамо» сыграет ряд матчей с топ-клубами Европы. При поддержке руководства Украины «Динамо» в рамках международной благотворительной миссии проведет серию товарищеских игр.

Динамо К
Барселона
ПСЖ
Милан
Боруссия ДЧемпионат Украины: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

На апрель-июнь 2022 года запланированы матчи «Динамо» с европейскими клубами, среди которых «Боруссия» Дортмунд, «Пари Сен-Жермен», «Стяуа», «Легия», «Барселона», «Милан», «Бенфика», «Аякс», «Спортинг», «Базель».

Все эти матчи с участием чемпиона Украины будут проведены под лозунгом «Матч за Мир!».

Цель проведения данных матчей — информирование международного сообщества о ситуации на Украине и сбор средств для поддержки пострадавших украинцев.

«Динамо» Киев будет демонстрировать миру, что украинский народ стремится к миру и свободе. Все товарищеские матчи «Динамо» будут показаны в эфире украинских и европейских телеканалов. К проекту будут также привлечены звезды украинского искусства, которые поддержат благотворительную миссию нашего клуба«, — говорится в заявлении “Динамо”.

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