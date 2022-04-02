Киевское «Динамо» сыграет с «Барселоной», «ПСЖ», «Миланом», «Боруссией», чтобы собрать деньги на помощь пострадавшим на Украине

На апрель-июнь 2022 года запланированы матчи «Динамо» с европейскими клубами, среди которых «Боруссия» Дортмунд, «Пари Сен-Жермен», «Стяуа», «Легия», «Барселона», «Милан», «Бенфика», «Аякс», «Спортинг», «Базель».

Все эти матчи с участием чемпиона Украины будут проведены под лозунгом «Матч за Мир!».

Цель проведения данных матчей — информирование международного сообщества о ситуации на Украине и сбор средств для поддержки пострадавших украинцев.