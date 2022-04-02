«Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
«Ливерпуль» одержал победу над «Уотфордом» (2:0) в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии.
Ливерпуль
УотфордЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Ливерпуль» одержал победу над «Уотфордом» (2:0) в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии.
На 22-й минуте счет открыл форвард красных Диогу Жота. Полузащитник Фабиньо на 89-й минуте удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти.
«Ливерпуль» набрал 72 очка и возглавил турнирную таблицу АПЛ. Идущий следом «Манчестер Сити» имеет 70 баллов в активе и одну игру в запасе. «Уотфорд» с 22 очками находится на 18-й строчке.