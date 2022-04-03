Дзержинский «Арсенал» не удержал победу над футболистами минского «Динамо» в матче чемпионата Беларуси

Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.04
Атлетико
Алавес
41
Футбол. Зарубежный
2.04
Салернитана
Торино
01
Футбол. Зарубежный
2.04
Лилль
Бордо
00
Футбол. Премьер-лига
2.04
Локомотив
Спартак
10
Футбол. Зарубежный
2.04
Боруссия Д
РБ Лейпциг
14
Футбол. Зарубежный
2.04
Манчестер Юнайтед
Лестер
11
Футбол. Зарубежный
2.04
Сельта
Реал
12
Футбол. Зарубежный
2.04
Лацио
Сассуоло
21
Футбол. Первый дивизион
2.04
Балтика
Спартак-2
01
Футбол. Зарубежный
2.04
Ницца
Ренн
11
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина
Эмполи
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
Динамо
Футбол. Зарубежный
14:00
Страсбур
Ланс
Футбол. Зарубежный
2.04
Леванте
Вильярреал
20
Футбол. Зарубежный
2.04
Бернли
Манчестер Сити
02
Футбол. Зарубежный
2.04
Брайтон
Норвич
00
Футбол. Зарубежный
2.04
Вулверхэмптон
Астон Вилла
21
Футбол. Зарубежный
2.04
Лидс
Саутгемптон
11
Футбол. Зарубежный
2.04
Челси
Брентфорд
14
Футбол. Премьер-лига
2.04
Ростов
Нижний Новгород
12
Футбол. Зарубежный
2.04
Айнтрахт Ф
Гройтер Фюрт
00
Футбол. Зарубежный
2.04
Арминия
Штутгарт
11
Футбол. Зарубежный
2.04
Байер
Герта
21
Футбол. Зарубежный
2.04
Фрайбург
Бавария
14
Футбол. Зарубежный
2.04
Хоффенхайм
Бохум
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетик
Эльче
Футбол. Первый дивизион
2.04
Волгарь
Текстильщик
11
Футбол. Первый дивизион
2.04
Факел
Кубань
00
Футбол. Зарубежный
2.04
Специя
Венеция
10
Футбол. Первый дивизион
2.04
Нефтехимик
КАМАЗ
11
Футбол. Первый дивизион
2.04
Акрон
Краснодар-2
10
Футбол. Первый дивизион
2.04
Металлург Лп
Алания
03
Футбол. Первый дивизион
2.04
Ротор
Велес
03
Футбол. Зарубежный
2.04
Хетафе
Мальорка
10
Футбол. Зарубежный
2.04
Ливерпуль
Уотфорд
20
Футбол. Первый дивизион
2.04
Оренбург
Торпедо
10
Футбол. Премьер-лига
2.04
Арсенал Т
Ахмат
00
Футбол. Премьер-лига
2.04
Крылья Советов
Уфа
12
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
20.03
Арсенал Д
Гомель
12
20.03
Белшина
Днепр-Могилев
00
20.03
Славия М
БАТЭ
03
19.03
Динамо Брс
Шахтер С
11
19.03
Ислочь
Слуцк
12
19.03
Неман
Торпедо-БелАЗ
20
19.03
Энергетик-БГУ
Витебск
31
18.03
Минск
Динамо Мн
01
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
01:17 (мск), источник: БЕЛТА

Дзержинский «Арсенал» не удержал победу над футболистами минского «Динамо» в матче чемпионата Беларуси

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дебютанты высшей лиги чемпионата Беларуси футболисты дзержинского «Арсенала» не смогли удержать победу над минским «Динамо» в выездном поединке 2-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Арсенал Д
Динамо Мн
Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Играя в гостях у одного из главных фаворитов национального первенства, подопечным Павла Кирильчика пришлось в основном обороняться. Однако в самой концовке первой половины встречи в одной из редких контратак Артем Кийко открыл счет, застав врасплох опытного голкипера минчан Егора Хаткевича. После перерыва динамовцы также владели инициативой, но их атакам не хватало остроты. И все же «Арсеналу» не удалось добыть свою первую викторию в элитном дивизионе — на 3-й компенсированной минуте второго тайма Владислав Ложкин сумел спасти «Динамо» от поражения — 1:1. В первом туре столичные динамовцы обыграли земляков из «Минска» со счетом 1:0, а «Арсенал» уступил «Гомелю» — 1:2.

В первом сегодняшнем поединке футболисты «Слуцка» на своем поле разошлись миром с гостями из гродненского «Немана» — 0:0.

Также сегодня в Бобруйске местная «Белшина» встретится с вице-чемпионом Беларуси борисовским БАТЭ. На старте нового сезона бобруйчане сыграли вничью с могилевским «Днепром» (0:0), а борисовчане были сильнее мозырской «Славии» (3:0). Футболисты брестского «Динамо» примут сегодня «Ислочь». В первом поединке нынешнего первенства брестчане сыграли вничью с чемпионом страны солигорским «Шахтером» (1:1).

Завтра состоятся остальные встречи 2-го тура. Футболисты «Шахтера» сыграют у себя дома с «Днепром», столичный «Энергетик-БГУ» примет на своем поле жодинских торпедовцев, «Витебск» будет соперничать с гостями из «Минска», а «Гомель» на своей арене встретится со «Славией».

После первых поединков список лучших бомбардиров возглавляют Дмитрий Бессмертный (БАТЭ) и Бобир Абдихоликов («Энергетик-БГУ»), забившие по два мяча.

 Наглое ограбление кормушки для птиц попало на видео и рассмешило YouTube
Собрали в одном месте звезд, которые, оказывается, не такие уж идеальные -
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь