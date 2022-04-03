Дзержинский «Арсенал» не удержал победу над футболистами минского «Динамо» в матче чемпионата Беларуси

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Играя в гостях у одного из главных фаворитов национального первенства, подопечным Павла Кирильчика пришлось в основном обороняться. Однако в самой концовке первой половины встречи в одной из редких контратак Артем Кийко открыл счет, застав врасплох опытного голкипера минчан Егора Хаткевича. После перерыва динамовцы также владели инициативой, но их атакам не хватало остроты. И все же «Арсеналу» не удалось добыть свою первую викторию в элитном дивизионе — на 3-й компенсированной минуте второго тайма Владислав Ложкин сумел спасти «Динамо» от поражения — 1:1. В первом туре столичные динамовцы обыграли земляков из «Минска» со счетом 1:0, а «Арсенал» уступил «Гомелю» — 1:2.

В первом сегодняшнем поединке футболисты «Слуцка» на своем поле разошлись миром с гостями из гродненского «Немана» — 0:0.

Также сегодня в Бобруйске местная «Белшина» встретится с вице-чемпионом Беларуси борисовским БАТЭ. На старте нового сезона бобруйчане сыграли вничью с могилевским «Днепром» (0:0), а борисовчане были сильнее мозырской «Славии» (3:0). Футболисты брестского «Динамо» примут сегодня «Ислочь». В первом поединке нынешнего первенства брестчане сыграли вничью с чемпионом страны солигорским «Шахтером» (1:1).

Завтра состоятся остальные встречи 2-го тура. Футболисты «Шахтера» сыграют у себя дома с «Днепром», столичный «Энергетик-БГУ» примет на своем поле жодинских торпедовцев, «Витебск» будет соперничать с гостями из «Минска», а «Гомель» на своей арене встретится со «Славией».