«Жаль, что сборная России не получила возможности сыграть в стыках». Капелло — об Италии, России, Гвардиоле и Миранчуке

В пятницу «Матч ТВ» выдал очередную громкую новость: Фабио Капелло отказывается общаться с российскими журналистами. Собственный корреспондент «СЭ» в Италии связался с титулованным тренером и убедился, что это был обычный фейк. В эксклюзивном интервью нашему изданию Капелло поделился своим мнением о сборной России, рассказал о ЧМ-2022, назвал своего фаворита в Лиге чемпионов и отозвался об игре Алексея Миранчука за «Аталанту».

— Каковы ваши впечатления от стыковых матчей, которые состоялись в конце марта в Европе?

— Безусловно, самый главный и самый грустный итог для меня как итальянца — поражение нашей сборной от Македонии. Безумно жаль, что мы второй раз подряд не сыграем на чемпионате мира. Это большое разочарование для всех нас. Что касается сборной России, то мне жаль, что ее игроки и тренерский штаб по независящим от них причинам не получили возможности сыграть в стыковых матчах. Бесполезно рассуждать в сослагательном наклонении о том, смогла бы ваша команда выйти на чемпионат мира или нет по итогам этих матчей, но я понимаю, что всем ее представителям должно быть обидно за то, что они не получили шанса побороться за путевку на турнир.

— Кто видится вам главным фаворитом предстоящего чемпионата мира?

— Мне представляется, что это могут быть в первую очередь такие сборные, как Бразилия и Испания. Бразилия видится мне не просто звездной, но и очень сбалансированной командой. Испанцы же имеют в составе как опытных игроков, так и молодых звезд, которые производят сильное впечатление.

Футбол Лига наций А 2022/2023 3.06.2022, 21:45 Франция - Дания -

— А как быть с действующими чемпионами мира французами, бронзовыми призерами ЧМ-2018 бельгийцами, финалистами Евро-2020 англичанами и вечными фаворитами немцами?

— Вспомните, как давно, совсем в другую эпоху, в последний раз одна и та же нация выигрывала два чемпионата мира подряд (Бразилия — 1958-й и 1962-й. — Прим Г. К.). Так что отстоять свой титул на ЧМ-2022 Франции будет безумно сложно. Бельгия — интересная команда, но ей все время чего-то не хватает для того, чтобы выиграть тот или иной титул. Германия? Да, эта сборная всегда в числе претендентов на победу, но в этот раз я бы не ставил ее в первый ряд. А вот Англия меня очень интригует. Там и состав классный, и тренер Гарет Саутгейт под стать. Плюс к этому сборная Англии традиционно находится в ноябре в хорошей форме, а ведь чемпионат мира-2022 как раз и пройдет с середины ноября по середину декабря. Так что к англичанам надо отнестись очень серьезно.

— Если брать азиатские и африканские команды, то от кого можно ожидать каких-то сюрпризов?

— В Азии я бы отметил, наверное, сборную Южной Кореи. А вот африканский континент для меня сегодня большая загадка. Я изначально думал, что может выстрелить Египет, но он ведь в итоге и вовсе не попал на турнир.

— Главные звезды предстоящего турнира — это вечные Месси и Криштиану Роналду? Или ждем прорыва от других игроков?

— Месси, Криштиану Роналду, Левандовски — это проверенные годами бренды, тут и спорить нечего. Но пора уже и другим выходить на первые роли. В составе сборных Франции, Англии, Испании хватает интересных ребят, и чемпионат мира — очень подходящий турнир для того, чтобы выйти на новый уровень. Посмотрим, кто справится с этой задачей.

— Если брать тренеров тех сборных, которые попали на чемпионат мира, то на кого бы вы поставили?

— Наверное, было бы не очень корректно с моей стороны выделять кого-то из иностранных коллег. Скажу так. Мне будет очень интересно понаблюдать за работой главного тренера сборной Англии, который играл в полуфинале на чемпионате мира в России и в финале Евро-2020 и у которого очень интересная команда.

— До финала чемпионата мира в Катаре еще полгода, а вот развязка в Лиге чемпионов совсем близка. Кто ваш фаворит в этом сезоне?

— Мой личный фаворит — это английский «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы.

Футбол Лига Европы 2021/2022 1/4 финала, 7.04.2022, 19:45 РБ Лейпциг - Аталанта -

— В Лиге чемпионов сейчас нет российских игроков. А вот в «Аталанте», которая сыграет в четвертьфинале Лиги Европы с немецким «Лейпцигом», выступает наш Алексей Миранчук. Каковы, на ваш взгляд, шансы команды из Бергамо пройти для начала немцев, а затем и выиграть весь турнир?

— Думаю, что «Аталанте» по силам пройти «Лейпциг». У Джана Пьеро Гасперини, который уже несколько сезонов отменно работает в Бергамо, очень хорошая команда, да еще сейчас вернутся в строй травмированные игроки, включая Миранчука. Понятно, что сложно не назвать итоговым фаворитом Лиги Европы «Барселону», но ведь с ней «Аталанта» может сыграть только в финале. А в одном отдельном матче все возможно! Короче говоря, желаю Гасперини и его команде пройти как можно дальше.

— Как вам игра Алексея Миранчука и его перспективы в «Аталанте»?

— Мне нравится, как играет Миранчук. Жаль, что у него недавно случилась травма, а то ведь Гасперини как раз давал ему до этого немало игрового времени. Считаю, что Миранчук — полезный игрок для «Аталанты». Он может и отдать классный пас, и забить сам. И возвращение Миранчука в строй накануне матчей с «Лейпцигом» — это точно плюс для Гасперини. Что касается дальнейших перспектив Миранчука в Бергамо, то со стороны судить сложно. Как им жить дальше — вместе или нет, — должны решать клуб и сам игрок.