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Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
19:05 (мск), источник: Sport24

«Бавария» разгромила «Фрайбург», «Байер» с Азмуном выиграл у «Герты»

2 апреля состоялся ряд матчей 28-го тура Бундеслиги.

Бавария
Фрайбург
Байер
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«Бавария», лидер чемпионата Германии, на выезде со счетом 4:1 обыграла «Фрайбург». В составе победителей по голу забили Леон Горетцка, Серж Гнабри, Кингсли Коман и Марсель Забитцер.

В другом матче «Байер» на своем поле со счетом 2:1 выиграл у «Герты». Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев не попал в заявку на игру. Экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун вышел на замену на 65-й минуте. Результативными действиями иранец не отметился.

«Бавария» с 66 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, на 9 очков опережая идущую второй и имеющую матч в запасе дортмундскую «Боруссию». У «Байера» 51 очко и третья позиция.

Фрайбург
1:4
Первый тайм: 0:0
Бавария
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