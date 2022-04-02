«Бавария» разгромила «Фрайбург», «Байер» с Азмуном выиграл у «Герты»
2 апреля состоялся ряд матчей 28-го тура Бундеслиги.
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ГертаЧемпионат Германии: таблица и календарь
2 апреля состоялся ряд матчей 28-го тура Бундеслиги.
«Бавария», лидер чемпионата Германии, на выезде со счетом 4:1 обыграла «Фрайбург». В составе победителей по голу забили Леон Горетцка, Серж Гнабри, Кингсли Коман и Марсель Забитцер.
В другом матче «Байер» на своем поле со счетом 2:1 выиграл у «Герты». Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев не попал в заявку на игру. Экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун вышел на замену на 65-й минуте. Результативными действиями иранец не отметился.
«Бавария» с 66 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, на 9 очков опережая идущую второй и имеющую матч в запасе дортмундскую «Боруссию». У «Байера» 51 очко и третья позиция.