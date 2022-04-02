«Бавария» разгромила «Фрайбург», «Байер» с Азмуном выиграл у «Герты»

«Бавария», лидер чемпионата Германии, на выезде со счетом 4:1 обыграла «Фрайбург». В составе победителей по голу забили Леон Горетцка, Серж Гнабри, Кингсли Коман и Марсель Забитцер.

В другом матче «Байер» на своем поле со счетом 2:1 выиграл у «Герты». Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев не попал в заявку на игру. Экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун вышел на замену на 65-й минуте. Результативными действиями иранец не отметился.