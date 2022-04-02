Гол Эриксена помог «Брентфорду» разгромить «Челси» в матче АПЛ

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Витали Янельт (50-я, 60-я минуты), по одному голу забили Кристиан Эриксен (54) и Йоан Висса (87). У хозяев отличился Антонио Рюдигер (48).