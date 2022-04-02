Гол Эриксена помог «Брентфорду» разгромить «Челси» в матче АПЛ
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. «Брентфорд» одержал победу над «Челси» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. «Брентфорд» одержал победу над «Челси» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Витали Янельт (50-я, 60-я минуты), по одному голу забили Кристиан Эриксен (54) и Йоан Висса (87). У хозяев отличился Антонио Рюдигер (48).
«Челси» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Брентфорд», набрав 33 очка, поднялся на 14-ю строчку.
В следующем туре «Челси» 9 апреля на выезде сыграет с «Саутгемптоном», а «Брентфорд» 10 апреля примет «Вест Хэм».