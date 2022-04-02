«Манчестер Сити» победил «Бернли» и вернулся на 1-е место в АПЛ

Благодаря этой победе команда Хосепа Гвардиолы вернула себе 1-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, обойдя «Ливерпуль». В активе «Сити» сейчас 73 очка в 30 матчах, у мерсисайдцев 72 очка, «Бернли» идет на 19-й строчке: 21 очко после 28 игр.