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20:20 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Сити» победил «Бернли» и вернулся на 1-е место в АПЛ

В Бернли состоялся матч 31-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Бернли» со счетом 2:0.

Манчестер Сити
БернлиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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В составе «горожан» голы забивали Кевин Де Брейне и Илкай Гюндоган.

Благодаря этой победе команда Хосепа Гвардиолы вернула себе 1-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, обойдя «Ливерпуль». В активе «Сити» сейчас 73 очка в 30 матчах, у мерсисайдцев 72 очка, «Бернли» идет на 19-й строчке: 21 очко после 28 игр.

В других матчах игрового дня «Вулверхэмптон» дома оказался сильнее «Астон Виллы» (2:1), а «Норвич» в гостях поделил очки с «Брайтоном» (0:0).

Бернли
0:2
Первый тайм: 0:2
Манчестер Сити
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