БАТЭ одержал вторую крупную победу на старте чемпионата Беларуси

В поединке второго тура борисовчане разгромили в Бобруйске местную «Белшину» со счетом 3:0. В первом тайме отличился Владислав Малькевич, а в концовке второй половины встречи мячи забили Станислав Драгун и Александр Филипович. В стартовом матче футболисты БАТЭ с таким же результатом обыграли в Мозыре «Славию».

В первом сегодняшнем поединке футболисты «Слуцка» на своем поле разошлись миром с гостями из гродненского «Немана» — 0:0. В Минске дебютант элитного дивизиона дзержинский «Арсенал» выигрывал у столичного «Динамо», но пропустив мяч в компенсированное время второго тайма, довольствовался лишь ничьей — 1:1.

В последнем субботнем матче футболисты брестского «Динамо» у себя дома уступали «Ислочи» из Минского района после первого тайма со счетом 0:2, но после перерыва смогли уйти от поражения. В середине первого тайма ворота хозяев поразили Герман Барковский и Иван Дибанго. Брестчане приложили немало усилий, чтобы отыграться, и в конце поединка Владислав Сугак отыграл один мяч, а потом Мунаше Гарананга восстановил равновесие — 2:2. В первом поединке нынешнего первенства брестчане сыграли вничью с чемпионом страны солигорским «Шахтером» (1:1), а «Ислочь» проиграла «Слуцку» (1:2).

Завтра футболисты «Шахтера» встретятся у себя дома с могилевским «Днепром», столичный «Энергетик-БГУ» примет на своем поле жодинских торпедовцев, «Витебск» будет соперничать с гостями из «Минска», а «Гомель» на своей арене встретится со «Славией».