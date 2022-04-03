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01:13 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ одержал вторую крупную победу на старте чемпионата Беларуси

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ одержали вторую крупную победу на старте чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БАТЭ
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Источник: fcbate.by

В поединке второго тура борисовчане разгромили в Бобруйске местную «Белшину» со счетом 3:0. В первом тайме отличился Владислав Малькевич, а в концовке второй половины встречи мячи забили Станислав Драгун и Александр Филипович. В стартовом матче футболисты БАТЭ с таким же результатом обыграли в Мозыре «Славию».

В первом сегодняшнем поединке футболисты «Слуцка» на своем поле разошлись миром с гостями из гродненского «Немана» — 0:0. В Минске дебютант элитного дивизиона дзержинский «Арсенал» выигрывал у столичного «Динамо», но пропустив мяч в компенсированное время второго тайма, довольствовался лишь ничьей — 1:1.

В последнем субботнем матче футболисты брестского «Динамо» у себя дома уступали «Ислочи» из Минского района после первого тайма со счетом 0:2, но после перерыва смогли уйти от поражения. В середине первого тайма ворота хозяев поразили Герман Барковский и Иван Дибанго. Брестчане приложили немало усилий, чтобы отыграться, и в конце поединка Владислав Сугак отыграл один мяч, а потом Мунаше Гарананга восстановил равновесие — 2:2. В первом поединке нынешнего первенства брестчане сыграли вничью с чемпионом страны солигорским «Шахтером» (1:1), а «Ислочь» проиграла «Слуцку» (1:2).

Завтра футболисты «Шахтера» встретятся у себя дома с могилевским «Днепром», столичный «Энергетик-БГУ» примет на своем поле жодинских торпедовцев, «Витебск» будет соперничать с гостями из «Минска», а «Гомель» на своей арене встретится со «Славией».

После двух игр у БАТЭ 6 очков из 6 возможных, по 4 зачетных балла набрали столичное «Динамо», «Неман» и «Слуцк».

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