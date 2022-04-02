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21:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» без Криштиану Роналду сыграл вничью с «Лестером»

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Лестером» со счетом 1:1.

Манчестер Юнайтед
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Гости вышли вперед на 63-й минуте — гол забил Келети Ихеаначо. Сравнял счет Фред на 66-й минуте.

В этой встрече не принимал участие нападающий «МЮ» Криштиану Роналду. Он пропустил вчерашнюю тренировку команду из-за симптомов гриппа.

«Манчестер» занимает шестое место в таблице АПЛ. «Лестер» — девятый.

Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 0:0
Лестер
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