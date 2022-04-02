«Манчестер Юнайтед» без Криштиану Роналду сыграл вничью с «Лестером»

Гости вышли вперед на 63-й минуте — гол забил Келети Ихеаначо. Сравнял счет Фред на 66-й минуте.

В этой встрече не принимал участие нападающий «МЮ» Криштиану Роналду. Он пропустил вчерашнюю тренировку команду из-за симптомов гриппа.