«Реал» обыграл «Сельту», Бензема три раза бил пенальти

Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико
Алавес
41
Футбол. Зарубежный
21:45
Салернитана
Торино
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Лилль
Бордо
00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
Спартак
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
РБ Лейпциг
14
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Лестер
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Реал
12
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Сассуоло
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Спартак-2
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Ницца
Ренн
11
Футбол. Зарубежный
17:15
Леванте
Вильярреал
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Манчестер Сити
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Норвич
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Астон Вилла
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Саутгемптон
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Брентфорд
14
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Нижний Новгород
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Гройтер Фюрт
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Штутгарт
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Герта
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Бавария
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Бохум
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Текстильщик
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Кубань
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Венеция
10
Футбол. Первый дивизион
15:30
Нефтехимик
КАМАЗ
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Краснодар-2
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Металлург Лп
Алания
03
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Велес
03
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Мальорка
10
Футбол. Зарубежный
14:30
Ливерпуль
Уотфорд
20
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Торпедо
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Ахмат
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Уфа
12
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Енисей
01
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
19:30
Сельта
Реал
12
17:15
Леванте
Вильярреал
20
15:00
Хетафе
Мальорка
10
20.03
Реал
Барселона
04
20.03
Севилья
Реал Сосьедад
00
20.03
Кадис
Вильярреал
10
20.03
Сельта
Бетис
00
20.03
Эспаньол
Мальорка
10
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
21:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» обыграл «Сельту», Бензема три раза бил пенальти

«Реал» на выезде обыграл «Сельту» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Реал
СельтаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх

В составе мадридцев дубль сделал Карим Бензема, причем оба гола форвард забил с пенальти — на 19-й и 69-й минутах игры. Отметим, что француз мог сделать хет-трик, но не реализовал еще один 11-метровый на 64-й минуте.

Единственный гол «Сельты» на 53-й минуте забил Нолито.

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 69 очками в 30 матчах. «Сельта» занимает 11-ю строчку с 36 очками в 30 играх.

Сельта
1:2
Первый тайм: 0:1
Реал
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь