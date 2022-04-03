«Ты обделался передо мной». Моуринью «наехал» на журналиста

Я ожидал от тебя гораздо более резкого вопроса. Я слышал тебя вчера по радио, ты был намного агрессивнее, гораздо более критичен, гораздо более жесток. Я не ожидал такого простого вопроса. Поэтому я прихожу к выводу, что ты был суперагрессивен и супержесток на радио, а потом пришел сюда и обделался передо мной.

Жозе Моуринью главный тренер «Ромы»