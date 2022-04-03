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11:38 (мск), источник: Прессбол

Иван, Пеха, Рак и другие. Легионеры из Словакии в чемпионате Беларуси

Скоро белорусам играть со славянской сборной в Лиге наций.

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3 июня 2022 сборная Беларуси должна сразиться со сборной Словакии в матче Лиги Наций. Вспомним легионеров из этой славянской страны, выступавших в чемпионате Беларуси по футболу. Среди них оказались и довольно топовые игроки по меркам нашего первенства.

Давид Иван (Динамо Брест, 2021-…)

Единственный словак в заявке клубов высшей лиги-2022 и игрок с одним из наиболее крутых бэкграундов в нашем чемпионате. Все-таки не часто в Беларусь заезжают футболисты с опытом игры в итальянской серии «А». В 2015 году Давид дебютировал в сильнейшей лиге Италии в составе «Сампдории» и провел восемь матчей за клуб. После были аренды, переход в «Кьево», перезагрузка карьеры в аренде в брестском «Динамо» в первой половине сезона-2021 и возвращение в стан брестчан уже полноправным игроком зимой 2022 года. В любом случае, за игрой Ивана на белорусских полях наблюдать будет очень интересно.

Источник: Прессбол



Иван Пеха (БАТЭ, 2008; Неман Гродно, 2011−12)

Словацкий Иван запомнился белорусским болельщикам в конце нулевых и в начале десятых прежде всего как один из главных стиляг чемпионата Беларуси. Самому Пехе Беларусь запомнилась тем, что благодаря выступлениям в нашей стране он смог дебютировать в групповом этапе Лиги чемпионов в составе БАТЭ, куда был взят в аренду из румынского «Чахлэу» для укрепления оборонительных редутов перед грандиозными баталиями с «Реалом», «Зенитом» и «Ювентусом». После нескольких месяцев в Борисове, Иван Пеха отбыл в солнечный Азербайджан, чтобы спустя два года вернуться в королевский Гродно, где словацкий футболист выступал в сезонах 2011−12 годов.

Источник: Прессбол



Роберт Рак (Динамо Минск, 2007−08)

Этот представитель венгерского этнического меньшинства в Словакии в нулевых считался одним из ведущих игроков этой славянской страны. Роберт дважды становился лучшим бомбардиром словацкой суперлиги. В сезоне-2005/06 Роберт забил 21 гол, в сезоне-2009/10 — 18 мячей. А в промежутке между этими достижениями на родине форвард ездил в зарубежную командировку в минское «Динамо» в 2007−08 годах. Выступал за столичный клуб очень даже хорошо, за 33 матча забив 18 голов, и до сих пор остается в памяти болельщиков одним из сильнейших форвардов-легионеров в истории «Динамо».

Источник: Прессбол



Юлиус Сзоке (Шахтер Солигорск, 2018−2021)

На протяжении почти четырех сезонов был одним из лидеров солигорского «Шахтера», куда он перешел в начале 2018 года из карагандинского «Шахтера». А ушел Юлиус из солигорского клуба осенью 2021 года в статусе двукратного чемпиона Беларуси и любимца болельщиков из Солигорска. Ныне Сзоке выступает за израильский «Ирони» из Кирьят-Шмона.

Источник: Прессбол



Лукаш Тесак (Гомель, 2017)

Экс-защитник сборной Словакии с грозной фамилией, вдоволь поколесивший по просторам Украины, Казахстана и России, в июле 2017-го заглянул и в белорусский Гомель. За «рысей» опытнейший футболист во второй половине сезона-2017 сыграл 13 матчей и забил два мяча. По окончании сезона защитник отбыл на родину, где спустя несколько сезонов завершил карьеру.

Источник: Прессбол



Мариан Слука (Неман Гродно, 2011)

Осенью 2011 года, видимо, в компанию Ивану Пехе, гродненский «Неман» подписал словака Мариана Слуку. Хавбек уже имел опыт выступления в соседней Латвии в рижском «Сконто», потому ожидалось, что футболист может закрепиться в чемпионате Беларуси. Но уже в начале 2012 года словак покинул «Неман» и перешел в венгерский «Халадаш». Больше Мариан Слука в белорусском футболе замечен не был.

Милош Лачны (Неман Гродно, 2013)

Все-таки в Гродно любят братьев-словаков, ведь за все время «Немане» выступали три футболиста из этой страны. Во второй половине сезона-2013 клуб подписал контракт с словацким форвардом Милошем Лачным, до этого поигравшим в очень неплохих клубов, вроде пражской «Спарты» и братиславского «Слована». За полгода в чемпионате Беларуси Милош сыграл 11 матчей и забил 3 мяча. После окончания контракта Лачны вернулся в родной «Ружомберок». В данный момент словацкий форвард выступает за кутаисское «Торпедо» в столь любимой белорусами Грузии.

 Иван, Пеха, Рак и другие. Легионеры из Словакии в чемпионате Беларуси
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