Иван, Пеха, Рак и другие. Легионеры из Словакии в чемпионате Беларуси

3 июня 2022 сборная Беларуси должна сразиться со сборной Словакии в матче Лиги Наций. Вспомним легионеров из этой славянской страны, выступавших в чемпионате Беларуси по футболу. Среди них оказались и довольно топовые игроки по меркам нашего первенства.



Давид Иван (Динамо Брест, 2021-…)



Единственный словак в заявке клубов высшей лиги-2022 и игрок с одним из наиболее крутых бэкграундов в нашем чемпионате. Все-таки не часто в Беларусь заезжают футболисты с опытом игры в итальянской серии «А». В 2015 году Давид дебютировал в сильнейшей лиге Италии в составе «Сампдории» и провел восемь матчей за клуб. После были аренды, переход в «Кьево», перезагрузка карьеры в аренде в брестском «Динамо» в первой половине сезона-2021 и возвращение в стан брестчан уже полноправным игроком зимой 2022 года. В любом случае, за игрой Ивана на белорусских полях наблюдать будет очень интересно.





Иван Пеха (БАТЭ, 2008; Неман Гродно, 2011−12)



Словацкий Иван запомнился белорусским болельщикам в конце нулевых и в начале десятых прежде всего как один из главных стиляг чемпионата Беларуси. Самому Пехе Беларусь запомнилась тем, что благодаря выступлениям в нашей стране он смог дебютировать в групповом этапе Лиги чемпионов в составе БАТЭ, куда был взят в аренду из румынского «Чахлэу» для укрепления оборонительных редутов перед грандиозными баталиями с «Реалом», «Зенитом» и «Ювентусом». После нескольких месяцев в Борисове, Иван Пеха отбыл в солнечный Азербайджан, чтобы спустя два года вернуться в королевский Гродно, где словацкий футболист выступал в сезонах 2011−12 годов.





Роберт Рак (Динамо Минск, 2007−08)



Этот представитель венгерского этнического меньшинства в Словакии в нулевых считался одним из ведущих игроков этой славянской страны. Роберт дважды становился лучшим бомбардиром словацкой суперлиги. В сезоне-2005/06 Роберт забил 21 гол, в сезоне-2009/10 — 18 мячей. А в промежутке между этими достижениями на родине форвард ездил в зарубежную командировку в минское «Динамо» в 2007−08 годах. Выступал за столичный клуб очень даже хорошо, за 33 матча забив 18 голов, и до сих пор остается в памяти болельщиков одним из сильнейших форвардов-легионеров в истории «Динамо».





Юлиус Сзоке (Шахтер Солигорск, 2018−2021)



На протяжении почти четырех сезонов был одним из лидеров солигорского «Шахтера», куда он перешел в начале 2018 года из карагандинского «Шахтера». А ушел Юлиус из солигорского клуба осенью 2021 года в статусе двукратного чемпиона Беларуси и любимца болельщиков из Солигорска. Ныне Сзоке выступает за израильский «Ирони» из Кирьят-Шмона.





Лукаш Тесак (Гомель, 2017)



Экс-защитник сборной Словакии с грозной фамилией, вдоволь поколесивший по просторам Украины, Казахстана и России, в июле 2017-го заглянул и в белорусский Гомель. За «рысей» опытнейший футболист во второй половине сезона-2017 сыграл 13 матчей и забил два мяча. По окончании сезона защитник отбыл на родину, где спустя несколько сезонов завершил карьеру.