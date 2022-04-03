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11:18 (мск), источник: Sports.Ru

«Боруссия» собрала полный «Сигнал Идуна Парк» — впервые с начала пандемии! Флаги, файеры и роскошное пение — даже на разминке

Внутри было больше 80 тысяч.

Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Дортмундская «Боруссия», идущая в Бундеслиге на втором месте, в домашнем матче проиграла «Лейпцигу» Доменико Тедеско — 1:4. У команды Марко Розе все еще есть комфортное преимущество, но, если учесть еще один фактор, то поражение выглядит довольно обидным.

Дело в том, что на игру «Лейпцигом» дортмундцы продали все билеты — впервые с начала пандемии весной 2020-го. На «Сигнал Идуна Парк» пришли 81365 зрителей — и было видно, насколько они соскучились по болению на арене без ковидных ограничений.

Зрители из России также могли наблюдать эту красоту, но недолго. По ходу первого тайма комментатор Игорь Кытманов сообщил, что трансляция не продолжится, и принес извинения зрителям. Игру в прямом эфире показывал канал «Матч! Футбол 3».

Причины срыва прямого эфира пока неизвестны. Ранее с российского вещательного рынка ушли АПЛ и французская Лига 1, однако Бундеслига о подобном решении не сообщала.

Боруссия Д
1:4
Первый тайм: 0:2
РБ Лейпциг
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