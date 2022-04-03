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18:34 (мск), источник: ТАСС

«Монако» победил «Мец» в матче чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 3 апреля. «Монако» в гостях победил «Мец» со счетом 2:1 в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу.

Монако
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Источник: Reuters

В составе «Монако» голы забили Виссам Бен Йеддер (46) и Мирон Боадю (73). У «Меца» отличился Ибрагим Амаду (63). На 67-й минуте главный судья после видеопросмотра не засчитал гол Боадю из-за офсайда.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями. На 87-й минуте его заменил Гильермо Марипан.

«Монако» поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 47 очков после 30 матчей. «Мец» занимает 19-е место с 23 очками после 30 матчей. В следующем туре «Монако» дома сыграет с «Труа» 10 апреля, «Мец» в этот же день встретится в гостях с «Бордо».

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