«Монако» победил «Мец» в матче чемпионата Франции по футболу

В составе «Монако» голы забили Виссам Бен Йеддер (46) и Мирон Боадю (73). У «Меца» отличился Ибрагим Амаду (63). На 67-й минуте главный судья после видеопросмотра не засчитал гол Боадю из-за офсайда.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями. На 87-й минуте его заменил Гильермо Марипан.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями. На 87-й минуте его заменил Гильермо Марипан.

«Монако» поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 47 очков после 30 матчей. «Мец» занимает 19-е место с 23 очками после 30 матчей. В следующем туре «Монако» дома сыграет с «Труа» 10 апреля, «Мец» в этот же день встретится в гостях с «Бордо».