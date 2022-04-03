«Монако» победил «Мец» в матче чемпионата Франции по футболу
ТАСС, 3 апреля. «Монако» в гостях победил «Мец» со счетом 2:1 в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу.
Монако
МетцЧемпионат Франции: таблица и календарь
ТАСС, 3 апреля. «Монако» в гостях победил «Мец» со счетом 2:1 в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу.
В составе «Монако» голы забили Виссам Бен Йеддер (46) и Мирон Боадю (73). У «Меца» отличился Ибрагим Амаду (63). На 67-й минуте главный судья после видеопросмотра не засчитал гол Боадю из-за офсайда.
«Монако» поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 47 очков после 30 матчей. «Мец» занимает 19-е место с 23 очками после 30 матчей. В следующем туре «Монако» дома сыграет с «Труа» 10 апреля, «Мец» в этот же день встретится в гостях с «Бордо».