Пас Миранчука не спас «Аталанту» от поражения «Наполи» в чемпионате Италии
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. «Аталанта» уступила «Наполи» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
Аталанта
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. «Аталанта» уступила «Наполи» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Бергамо завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых мячи забили Лоренцо Инсинье (14-я минута, пенальти), Маттео Политано (37) и Элиф Элмас (81). Единственный мяч хозяев забил Мартен де Рон (58) с передачи вышедшего на замену во втором тайме российского полузащитника Алексея Миранчука.
«Наполи» с 66 очами идет на второй позиции в турнирной таблице Серии А, уступая по дополнительным показателям лидирующему «Милану». «Аталанта» (51 очко) располагается на седьмой позиции.
В другом матче «Удинезе» на своем поле обыграл «Кальяри» со счетом 5:1, хет-трик оформил Бету.