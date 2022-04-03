Пас Миранчука не спас «Аталанту» от поражения «Наполи» в чемпионате Италии

Встреча в Бергамо завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых мячи забили Лоренцо Инсинье (14-я минута, пенальти), Маттео Политано (37) и Элиф Элмас (81). Единственный мяч хозяев забил Мартен де Рон (58) с передачи вышедшего на замену во втором тайме российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Наполи» с 66 очами идет на второй позиции в турнирной таблице Серии А, уступая по дополнительным показателям лидирующему «Милану». «Аталанта» (51 очко) располагается на седьмой позиции.