Месси, Мбаппе и Неймар впервые забили за «ПСЖ» в одном матче

Футбол, Франция, Тур 303.04.2022, 21:45 (МСК UTC+3)Parc des Princes
|Маурисио Покеттино
|Кристоф Пеллиссье
|Неймар(Кильян Мбаппе)
|12′
|Терем Моффи
|56′
|Кильян Мбаппе(Идрисса Гей)
|28′
|Кильян Мбаппе(Ашраф Хакими)
|67′
|Лионель Месси(Кильян Мбаппе)
|73′
|Неймар(Кильян Мбаппе)
|90′
|50
|Джанлуиджи Доннарумма
|1
|Матье Дрейер
|2
|Ашраф Хакими
|6
|Лоран Абержель
|3
|Преснель Кимпембе
57′
|15
|Жюльен Ляпорт
|25
|Нуну Мендеш
|17
|Хубуланг Мендес
|27
|Идрисса Гей
53′
|19
|Лео Петро
|7
|Кильян Мбаппе
|25
|Венсан Ле Гофф
|10
|Неймар
|10
|Энцо Ле Фе
89′
|30
|Лионель Месси
|2
|Игор Силва
|5
|Маркиньюс
72′
|23
|Тома Монкондюи
89′
|4
|Серхио Рамос
|18
|Фабьен Лемуан
|8
|Леандро Паредес
43′
|9
|Ибраима Коне
38′68′
|18
|Жоржиньо Вейналдум
|33
|Самбу Сумано
|15
|Данилу Перрейра
80′
|13
|Терем Моффи
77′
|24
|Тило Керер
|11
|Кантен Буагар
|33
|Данго Уаттара
77′
|28
|Арман Лорьенте
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хаким Бен Эль-Хадж(Франция)