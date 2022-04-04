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00:05 (мск), источник: Sports.Ru

Месси, Мбаппе и Неймар впервые забили за «ПСЖ» в одном матче

Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар впервые забили в одном матче за «ПСЖ». Парижский клуб разгромил «Лорьян» в игре 30-го тура чемпионата Франции (5:1).

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Парижский клуб разгромил «Лорьян» в игре 30-го тура чемпионата Франции (5:1).

Мбаппе поучаствовал во всех голах команды: два гола и три голевые передачи. Месси забил на 73-й минуте, Неймар — на 12-й и 90-й.

Они вместе играют за «ПСЖ» с лета прошлого года после перехода Месси из «Барселоны».

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ПСЖ
5:1
Первый тайм: 2:0
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