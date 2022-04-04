Гол Чалханоглу принес «Интеру» победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Миланский «Интер» обыграл туринский «Ювентус» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Миланский «Интер» обыграл туринский «Ювентус» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Хакан Чалханоглу, реализовавший пенальти в компенсированное к первому тайму время.
«Интер» с 63 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А и опережает идущий следом «Ювентус» на четыре балла.
В другом воскресном матче «Рома» в гостях нанесла поражение «Сампдории» — 1:0. Мяч забил Генрих Мхитарян.