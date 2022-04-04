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00:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Чалханоглу принес «Интеру» победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Миланский «Интер» обыграл туринский «Ювентус» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.

Интер
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Турине завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Хакан Чалханоглу, реализовавший пенальти в компенсированное к первому тайму время.

«Интер» с 63 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А и опережает идущий следом «Ювентус» на четыре балла.

В другом воскресном матче «Рома» в гостях нанесла поражение «Сампдории» — 1:0. Мяч забил Генрих Мхитарян.

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