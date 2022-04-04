«Пожалуйста, вернись в Россию!» Во Франции критикуют Головина, несмотря на победу «Монако»

В гонке за место в Европе

L'Equipe не посвятил игре в столице Лотарингии отдельного материала. Она попала в обзор матчей дня и заслужила два абзаца. В них отмечено, что первый тайм получился равным, а потом оборона «Метца» подарили Бен Йеддеру лидерство в списке лучших бомбардиров лиги 1. Отмечен и успех Боаду, причем акцент сделан на том, что приобретенный летом за 17 миллионов евро голландец забил лишь второй гол в текущем чемпионате. «Это позволило “Монако” приблизиться к подиуму», — отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции.

Портал Maxifoot тоже отказался от детального разбора игры, включив ее в подборку главных событий дня. «Монако удается погоня, — пишет издание. — После крупной победы над “ПСЖ” команда показала себя на поле “Метца”. Доминируя, монегаски нашли ошибку, использованную Бен Йеддером. А после первого гола, не засчитанного ВАР, Боаду принес победу своей команде. В турнирной таблице “Монако” поднимается на 6-е место».

Monaco Tribune в своем материале отмечает: «Монако» добился успеха в гонке за место в еврокубках. Через 15 дней после убедительной победы над «ПСЖ» команда Филиппа Клемана выиграла на поле «Метца». Сократив отставание от «Ниццы» до четырех очков, монегаски имеют все основания надеяться завершить сезон в топ-5, а в конце месяца маячит жаркое дерби на Лазурном берегу".

Героем матча назван Бен Йеддер, который удостоился эпитета «незаменимый». «Если “Монако” займет место в еврокубках по итогам сезона, “Монако” сможет сказать большое спасибо Бен Йеддеру», — пишет Monaco Tribune. А успех автора победного гола Боаду и вовсе назван золотым. В качестве факта дня отмечено, что «Монако» впервые после прихода на пост главного тренера Филиппа Клемена выиграл два матча подряд.

От Головина ждут большего

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops удивил, назвав звездами не авторов голов, а защитника Агилара и игравшего с ним в связке Вандерсона. Головин же вместе с Фофана оказался в списке разочарований с оговоркой, что его место могли занять Кайю Энрике, Желсон Мартинш или Тшуамени. «Он полностью исчез во втором тайме, не был игроком, решающим эпизоды, и его угловые не спасали тусклую игру», — отмечено в комментарии к игре российского футболиста.

С этой оценкой не согласился пользователь с ником The Brain : «Головин мне показался неплохим, и он продержался почти весь матч».

: «Головин мне показался неплохим, и он продержался почти весь матч». Иное мнение в комментариях к новости высказал Oumario : «Провалы — Желсон и Головин, от которых я жду гораздо большего!».

: «Провалы — Желсон и Головин, от которых я жду гораздо большего!». И в целом можно констатировать, что в этот раз критиков у нашего полузащитника больше. Кто-то, как Orel77777 , совсем категоричен: «Головин, пожалуйста, вернись в Россию как можно быстрее».

, совсем категоричен: «Головин, пожалуйста, вернись в Россию как можно быстрее». Другой болельщик с ником ArxTarpeiaASM удивлялся замене Желсона, а не россиянина, сравнив его с привидением из популярного мультфильма: «Каспер Головин остается?».

Но хватало и попыток найти объяснение не самой яркой игре футболиста, от которого всегда требуют максимума.

«Снова и снова он меняет стратегию против команд с низким блоком обороны и ставит игроков, которые таранят и ведут мяч. Головина и Желсона Мартинша», — упрекнул главного тренера «Монако» Филиппа Клемана в ошибочном выборе тактики Oliver04288881.