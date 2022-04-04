Рамос был освистан болельщиками, он сыграл за «ПСЖ» впервые с января

Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу парижан. Защитник парижан Серхио Рамос впервые вышел на поле с 23 января.

Сегодня, 4 апреля, завершился матч 30-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Лорьяном». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу парижан. Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос вышел на замену на 72-й минуте и не отметился результативными действиями. Большинство фанатов неоднократно освистывали игру испанского защитника.