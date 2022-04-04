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19:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» подвинул «Кайрат» после сенсации в КПЛ

«Тобол» в Костанае разгромил «Туран» и вышел после четвертого тура в лидеры КПЛ-2022, передает корреспондент Vesti.kz.

Тобол Кс
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Хозяева поля открыли счет на 19-й минуте встречи после пенальти Зорана Тошича, а ответный гол гостей в первом тайме был отменен — система VAR помогла зафиксировать фол со стороны атакующей команды.

В дебюте второго тайма суперголом отметился Асхат Тагыберген (49), увеличив отрыв в счете. Еще через шесть минут капитан «Тобола» оформил дубль, забив гол со штрафного удара (3:0). Был у хозяев поля и четвертый мяч, но его отменили из-за положения вне игры.

Эта победа позволила «Тоболу» настичь «Каспий» во главе таблицы КПЛ-2022: у обоих команд по десять очков. «Кайрат», который в Уральске не смог победить «Акжайык», отпустил обоих конкурентов и стал третьим в таблице, ведь у алматинцев только восемь баллов.

Добавим, ранее «Астана» разгромила «Махтаарал», а «Кызыл-Жар» одержал первую победу в турнире. Гол с пенальти помог выиграть «Атырау», а «Актобе» с «Шахтером» сыграли вничью.

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