«Тобол» подвинул «Кайрат» после сенсации в КПЛ

Хозяева поля открыли счет на 19-й минуте встречи после пенальти Зорана Тошича, а ответный гол гостей в первом тайме был отменен — система VAR помогла зафиксировать фол со стороны атакующей команды.

В дебюте второго тайма суперголом отметился Асхат Тагыберген (49), увеличив отрыв в счете. Еще через шесть минут капитан «Тобола» оформил дубль, забив гол со штрафного удара (3:0). Был у хозяев поля и четвертый мяч, но его отменили из-за положения вне игры.

Эта победа позволила «Тоболу» настичь «Каспий» во главе таблицы КПЛ-2022: у обоих команд по десять очков. «Кайрат», который в Уральске не смог победить «Акжайык», отпустил обоих конкурентов и стал третьим в таблице, ведь у алматинцев только восемь баллов.