«Барселона» не сможет выполнить требования Салаха по зарплате. В приоритете — Холанд и Левандовски

Клуб не сможет удовлетворить требования футболиста по зарплате. По данным издания, Салах просил у «Барселоны» пятилетний контракт с зарплатой около 17 млн евро. Кроме того, за трансфер египтянина каталонцам бы пришлось заплатить «Ливерпулю» не менее 70 млн евро.

Поэтому руководство «Барсы» решило сосредоточиться на переговорах по Эрлингу Холанду и Роберту Левандовскому.

Трансфер норвежца из «Боруссии» все еще возможен, так как агент игрока Мино Райола может согласиться на снижение комиссионных выплат. Райолу и президента каталонского клуба Жоана Лапорту связывают добрые отношения.

Левандовски, которому летом исполнится 34 года, может стать более дешевым вариантом для усиления атаки «Барселоны». Поляк может подписать контракт по схеме 2+1. В «Барсе» считают, что нападающий сможет еще как минимум три года играть на топ-уровне.