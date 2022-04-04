«Барселона» не сможет выполнить требования Салаха по зарплате. В приоритете — Холанд и Левандовски
«Барселона» отказалась от идеи подписания нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает As.
«Барселона» отказалась от идеи подписания нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает As.
Клуб не сможет удовлетворить требования футболиста по зарплате. По данным издания, Салах просил у «Барселоны» пятилетний контракт с зарплатой около 17 млн евро. Кроме того, за трансфер египтянина каталонцам бы пришлось заплатить «Ливерпулю» не менее 70 млн евро.
Поэтому руководство «Барсы» решило сосредоточиться на переговорах по Эрлингу Холанду и Роберту Левандовскому.
Трансфер норвежца из «Боруссии» все еще возможен, так как агент игрока Мино Райола может согласиться на снижение комиссионных выплат. Райолу и президента каталонского клуба Жоана Лапорту связывают добрые отношения.
Левандовски, которому летом исполнится 34 года, может стать более дешевым вариантом для усиления атаки «Барселоны». Поляк может подписать контракт по схеме 2+1. В «Барсе» считают, что нападающий сможет еще как минимум три года играть на топ-уровне.
Goal.com назвал форварда «Баварии» главным претендентом на «Золотой мяч». В рейтинге сайта он опережает Карима Бензема из «Реала» и Мохамеда Салаха. Действующий обладатель приза Лионель Месси в топ-20 претендентов не попал.