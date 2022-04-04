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19:14 (мск), источник: Ведомости.Спорт

«Барселона» не сможет выполнить требования Салаха по зарплате. В приоритете — Холанд и Левандовски

«Барселона» отказалась от идеи подписания нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает As.

Барселона
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Источник: AP 2022

Клуб не сможет удовлетворить требования футболиста по зарплате. По данным издания, Салах просил у «Барселоны» пятилетний контракт с зарплатой около 17 млн евро. Кроме того, за трансфер египтянина каталонцам бы пришлось заплатить «Ливерпулю» не менее 70 млн евро.

Поэтому руководство «Барсы» решило сосредоточиться на переговорах по Эрлингу Холанду и Роберту Левандовскому.

Трансфер норвежца из «Боруссии» все еще возможен, так как агент игрока Мино Райола может согласиться на снижение комиссионных выплат. Райолу и президента каталонского клуба Жоана Лапорту связывают добрые отношения.

Левандовски, которому летом исполнится 34 года, может стать более дешевым вариантом для усиления атаки «Барселоны». Поляк может подписать контракт по схеме 2+1. В «Барсе» считают, что нападающий сможет еще как минимум три года играть на топ-уровне.

Goal.com назвал форварда «Баварии» главным претендентом на «Золотой мяч». В рейтинге сайта он опережает Карима Бензема из «Реала» и Мохамеда Салаха. Действующий обладатель приза Лионель Месси в топ-20 претендентов не попал.

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