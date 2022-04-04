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23:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» запланировал чистку состава. Летом продадут семь футболистов

Мадридский «Реал» в летнее трансферное окно планирует существенно сократить размер команды. Об этом сообщает Marca.

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Источник: AFP 2022

По сведениям источника, команду покинут Лука Йович, Хесус Вальехо и Мариано Диас. Также новые команды будут искать для Рейниера, Такефусы Кубо, Альваро Одриосолы и Браима Диаса, который в нынешнем сезоне играет в других клубах на правах аренды.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти планирует освободить места для подписания новых футболистов.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Мадридский клуб в 30 матчах турнира набрал 69 очков и опережает «Барселону», у которой матч в запасе, на 12 очков.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с действующим победителем турнира лондонским «Челси».

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