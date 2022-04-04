«Реал» запланировал чистку состава. Летом продадут семь футболистов

По сведениям источника, команду покинут Лука Йович, Хесус Вальехо и Мариано Диас. Также новые команды будут искать для Рейниера, Такефусы Кубо, Альваро Одриосолы и Браима Диаса, который в нынешнем сезоне играет в других клубах на правах аренды.



Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти планирует освободить места для подписания новых футболистов.