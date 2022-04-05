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11:28 (мск), источник: Sports.Ru

КПЛ вернулась после матчей сборных: «Тобол» в лидерах, «Астана» разгромила «Мактаарал», а «Кайрат» теряет очки второй тур подряд

«Тобол» дома разгромил «Туран» (3:0) и возглавил турнирную таблицу КПЛ.

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Источник: Sports.Ru

Первый гол забил Зоран Тошич с пенальти, а «Туран» мгновенно ответил взятием ворот после розыгрыша стандарта. Однако после просмотра VAR арбитр гол отменил.

Защитник хозяев Алекса Аманович мог забить второй: игроку показалось, что после его удара мяч залетел в ворота, и македонец бросился праздновать взятие ворот, но в последний момент мяч с линии выбил игрок «Турана».

Второй тайм можно назвать бенефисом Асхата Тагыбергена: на 49-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной капитан костанайцев увеличил разницу в счете, а спустя пять минут сотворил шедевр, забив со штрафного.

Интересу матча добавил тот факт, что против костанайцев сыграл ветеран Азат Нургалиев, завоевавший в составе «Тобола» золото в прошлом сезоне.

«Турану» не везет в игре против костанайцев: за три последних матча «Тобол» забил в ворота южан 14 мячей, а пропустил всего два.

«Тобол» благодаря разнице мячей возглавил турнирную таблицу: костанайцы забили шесть голов (больше всех в турнире) и еще ни разу не пропустили.

В матче «Актобе» и «Шахтера» в ворота Шацкого снова не забили пенальти: мяч после удара Гоу попал в штангу. Игру смело можно назвать бенефисом кипера — Игорь спасал в самых сложных моментах и вновь показал свой класс.

Первым в итоге отличился «Актобе»: француз Видемон забил второй для себя гол в сезоне. Уже через пять мину Тимур Досмагамбетов счет сравнял — 1:1.

«Красно-белые» пока десятые, а «Шахтер» четвертый: карагандинцы имеют в запасе еще один матч.

«Астана» крупно победила «Мактаарал» — 0:3.

Столичные без проблем переиграли новичка КПЛ, Эуженио сделал дубль, а Марин Томасов с пенальти забил свой первый в этом сезоне гол.

К слову, скандально известный новичок «Астаны» Рай Влут за клуб так и не дебютировал.

«Хлопкоробы» — главный претендент на вылет в этом сезоне. За три тура «Мактаарал» так и не забил: вряд ли такая статистика поможет закрепиться в КПЛ. «Астана» пока идет на непривычном для себя шестом месте.

«Кызыл-Жар» Андрея Карповича впервые в сезоне заработал очки: петропавловцы обыграли «Аксу» (2:1). Два гола в матче были забиты с пенальти: у петропавловцев забили Муса Коне и Юрий Бушман с «точки», а у павлодарцев также с пенальти отметился Айбол Абикен.

В одном из эпизодов мяч попал в руку защитнику «Кызыл-Жара», но судья не отреагировал на этот момент. Пресс-служба «Аксу» после матча даже опубликовала видео, намекнув на неоднозначность решения..

Газон на «Центральном» стадионе в Таразе местами отсутствовал: линии штрафной были начерчены прямо на земле. Однако это не помешало нефтяникам одержать победу: гол Филиповича с пенальти стал единственным в матче.

Западноказахстанцы остались вдесятером — на 75 минуте за грубый подкат был удален Амандык Набиханов.

Подопечные Горовенко приятно удивляют: «Атырау» уже занимает пятое место, и показывают интересную игру, а «Тараз» обосновался в середине таблицы.

«Каспий» снова побеждает: на этот раз пострадал «Ордабасы».

К десятой минуте команды забили дважды: защитник шымкентцев Карам Султанов забил автогол, а на девятой минуте белорусский нападающий «Ордабасы» Всеволод Садовский сравнял счет.

В середине второго тайма омрачил свой дебют в КПЛ защитник шымкентцев Евгений Чаговец: игрока удалили за срыв атаки.

«Каспий» в таблице второй после «Тобола»: «моряки» опережают «Кайрат». «Ордабасы» с урезанным бюджетом восьмой — клуб продолжает бороться за место в середине таблицы.

«Кайрат» неожиданно потерял очки в матче с «Акжайыком» — 0:0.

Этот матч стал первым в этом сезоне, где нападающий алматинцев Хосе Канте не отметился голом. Уральцы остались в конце матча вдесятером — на 88-й минуте за вторую желтую удален украинский защитник западноказахстанцев Виталий Приндета.

После четвертого тура «Акжайык» третий с конца в КПЛ, «Кайрат» — третий с начала. У уральцев есть в запасе игра, а алматинцы буксуют — две ничьи подряд с аутсайдерами.

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