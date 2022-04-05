«Реал» хочет отдать Азара в аренду перед ЧМ в Катаре

Футболисту удалили пластину для остеосинтеза правой малоберцовой кости. Бельгиец уже приступил к процессу реабилитации.

«Реал» уже ищет варианты аренды Азара, чтобы вернуть ему тот уровень результативности, который он демонстрировал в «Челси» и за который «Реал» выложил 100 миллионов евро три года назад. Проблема заключается в появлении Винисиуса на левом фланге атакующей тройки, в этом сезоне бразилец сделал себя незаменимым, а также в вероятном приходе летом Килиана Мбаппе. При нынешнем положении дел и предположении, что сделка по Мбаппе состоится, вполне вероятно, что Азару придется покинуть Мадрид.

«Мадрид» не очень оптимистичен в отношении поиска постоянного покупателя для 31-летнего футболиста в следующем трансферном окне. Азар провел всего 65 матчей за «Реал» за три сезона, забив шесть голов, а в этом сезоне провел всего 877 минут во всех соревнованиях, забив один гол и отдав две результативные передачи. Контракт бельгийского футболиста рассчитан до 2024 года, и «Реал» надеется, что появится вариант аренды на 2022−2023 годы, который позволит Азару восстановить физическую форму, форму и уверенность в себе с целью заключения постоянной сделки.

Совет директоров также намерен сократить расходы на зарплаты, освободив место для Мбаппе — а 31-летний игрок получает около 15 млн евро в год.

В пользу «Реала» работает предстоящий чемпионат мира в Катаре. Азар был исключен из последнего состава сборной Бельгии Роберто Мартинеса, и тренер намекнул, что капитану, а также другим игрокам, включая Ромелу Лукаку, возможно, придется решить ситуацию в своем клубе до ноября, если они хотят попасть в окончательный состав.