«Реал» хочет отдать Азара в аренду перед ЧМ в Катаре
Сезон вингера «Реала» Эдена Азара завершен после того, как он перенес операцию. Совет директоров мадридцев сейчас рассматривает варианты аренды. Об этом сообщает AS.
Сезон вингера «Реала» Эдена Азара завершен после того, как он перенес операцию. Совет директоров мадридцев сейчас рассматривает варианты аренды. Об этом сообщает AS.
Футболисту удалили пластину для остеосинтеза правой малоберцовой кости. Бельгиец уже приступил к процессу реабилитации.
«Реал» уже ищет варианты аренды Азара, чтобы вернуть ему тот уровень результативности, который он демонстрировал в «Челси» и за который «Реал» выложил 100 миллионов евро три года назад. Проблема заключается в появлении Винисиуса на левом фланге атакующей тройки, в этом сезоне бразилец сделал себя незаменимым, а также в вероятном приходе летом Килиана Мбаппе. При нынешнем положении дел и предположении, что сделка по Мбаппе состоится, вполне вероятно, что Азару придется покинуть Мадрид.
«Мадрид» не очень оптимистичен в отношении поиска постоянного покупателя для 31-летнего футболиста в следующем трансферном окне. Азар провел всего 65 матчей за «Реал» за три сезона, забив шесть голов, а в этом сезоне провел всего 877 минут во всех соревнованиях, забив один гол и отдав две результативные передачи. Контракт бельгийского футболиста рассчитан до 2024 года, и «Реал» надеется, что появится вариант аренды на 2022−2023 годы, который позволит Азару восстановить физическую форму, форму и уверенность в себе с целью заключения постоянной сделки.
Совет директоров также намерен сократить расходы на зарплаты, освободив место для Мбаппе — а 31-летний игрок получает около 15 млн евро в год.
В пользу «Реала» работает предстоящий чемпионат мира в Катаре. Азар был исключен из последнего состава сборной Бельгии Роберто Мартинеса, и тренер намекнул, что капитану, а также другим игрокам, включая Ромелу Лукаку, возможно, придется решить ситуацию в своем клубе до ноября, если они хотят попасть в окончательный состав.
Это, вероятно, заставит Азара, который вполне может рассчитывать на свое последнее выступление на чемпионате мира и финальную атаку золотого поколения Бельгии, рассмотреть свои варианты. Если он останется в Мадриде, то, скорее всего, будет в основном сидеть на скамейке запасных, что может привести к тому, что он примет любые предложения, которые ему попадутся. Азар может быть склонен согласиться на переход в команду меньшего размера, чтобы убедить Мартинеса в том, что он заслуживает места в самолете в Катар.