УЕФА назвал лучший профессиональный клуб сезона

Обладателем награды стал испанский «Атлетик». Клуб был отмечен за работу с молодежными и детскими командами. По мнению УЕФА, специальная программа «Атлетик» создает безопасную среду для игроков и персонала команд.

Также были номинированы венгерский «Ференцварош», главным тренером которого является Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, и литовский «Вильнюс». Команды получили серебряную и бронзовую награды.