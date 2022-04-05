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18:04 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Сделка недели: QatarEnergy подписала контракт с ФИФА. Это последний глобальный спонсор ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) подписала соглашение с QatarEnergy. Катарская нефтегазовая корпорация заняла последний слот в списке глобальных партнеров организации на ЧМ-2022. И встала в один ряд с такими компаниями, как Qatar Airways, Adidas, Coca-Cola, Wanda, Hyundai, Kia и Visa. В 2021 г. от своих глобальных спонсоров Международная федерация футбола получила порядка $93 млн.

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Сделка ФИФА и QatarEnergy была заключена после успешного сотрудничества во время Кубка арабских государств, который прошел в Катаре в 2021 г.

QatarEnergy — компания, которую контролирует правительство Катара. До октября 2021 г. она называлась Qatar Petroleum, но название изменили после того, как изменилась энергетическая политика компании. Акценты сместились на энергоэффективность и экологически чистые технологии, а не на добычу углеводородов. Прямо сейчас QatarEnergy — крупнейший в мире производитель СПГ (сжиженного природного газа).

И компания продолжает активно наращивать мощности. В рамках двухэтапного проекта расширения Северного месторождения к 2027 г. мощность СПГ в Катаре увеличится с 77 до 126 млн тонн в год. По состоянию на декабрь 2020 г. QatarEnergy располагала общими активами в районе $116 млрд.

«QatarEnergy рад новому сотрудничеству с ФИФА. Это партнерство — отражение нашей постоянной поддержки различных видов спорта и, в частности, футбола как главной достопримечательности спортивного мира», — сказал Саад Шерида Аль-Кааби, президент и исполнительный директор компании.

Большинство из представленных глобальных спонсоров сотрудничают с ФИФА не первый год. Adidas является партнером организации с 1970 г., Coca-Cola — с 1974 г. Hyundai и Kia сотрудничают с федерацией с 1999 г., Visa — с 2007 г. Многопрофильная китайская компания Wanda подписала соглашение с ФИФА в 2016 г., а Qatar Airways стал партнером Международной федерации футбола в 2017 г.

По оценкам компании IEG SR в 2010 г. каждая из компаний-партнеров (тогда это были Adidas, Coca-Cola, Emirates Airlines, Hyundai, Kia, Sony и Visa) платила ФИФА ежегодный взнос в размере от $24 до $44 млн. В 2014 г. The Conversation сообщал, что каждый глобальный партнер платит ФИФА $200 млн за четырехгодичный цикл от одного ЧМ до другого. На ЧМ-2018 взнос каждого из глобальных спонсоров составлял в районе $32 млн.

Для компаний-партнеров соглашение с ФИФА — отличный способ привлечь внимание огромной аудитории к своему продукту. ЧМ-2018 в России смотрели в общей сложности 3,5 млрд человек, а ЧМ-2014 в Бразилии — 3,2 млрд.

Слоты на глобальное спонсорство уже заполнены, но ФИФА оставила еще одно место для региональных партнеров. В их число уже вошли платформа для обмена криптовалютой Crypto.com и индийская образовательная технологическая компания Byju’s. В список региональных спонсоров турнира также входят компания Vivo, производитель электроники Hisense, китайская компания по производству молочной продукции Mengniu, а также McDonald’s и Budweiser.

Сделка с Crypto.com, в частности, продолжила агрессивное продвижение криптовалютной платформы в сфере спорта. В конце прошлого года компания заключила 20-летнее соглашение на сумму $700 млн о правах на название домашнего стадиона «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Спаркс» и «Лос-Анджелес Кингз».

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