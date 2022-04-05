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18:15 (мск), источник: ТАСС

Футболист Игуаин завершит карьеру в конце года

ТАСС, 5 апреля. Нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Интер» аргентинец Гонсало Игуаин принял решение завершить карьеру в конце года. Об этом рассказал его отец Хорхе Игуаин в интервью аргентинскому телеканалу TNT Sports.

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Источник: AFP 2022

«Я не вижу его возвращения в Аргентину, он сказал мне, что собирается уйти из футбола в конце этого года, — сказал Хорхе Игуаин. — Я бы хотел, чтобы он продолжал быть связан с футболом после игры. Он много знает, побывал в нескольких местах, у него есть все, чтобы добиться успеха».

Игуаину 34 года, он выступает за «Интер» с 2020 года, его контракт рассчитан до декабря. Ранее в Европе футболист выступал за испанский «Реал», итальянские «Наполи», «Ювентус» и «Милан», английский «Челси». Игуаин является победителем Лиги Европы 2019 года в составе «Челси», а также трехкратным чемпионом Испании, трехкратным чемпионом Италии. Игуаин провел 75 матчей за сборную Аргентины, забил 31 гол и отдал 14 результативных передач, стал финалистом чемпионата мира 2014 года и два раза занимал второе место на Кубке Америки.

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