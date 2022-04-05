Футболист Игуаин завершит карьеру в конце года

«Я не вижу его возвращения в Аргентину, он сказал мне, что собирается уйти из футбола в конце этого года, — сказал Хорхе Игуаин. — Я бы хотел, чтобы он продолжал быть связан с футболом после игры. Он много знает, побывал в нескольких местах, у него есть все, чтобы добиться успеха».