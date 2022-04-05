Уэйн Руни прокомментировал чемпионскую гонку АПЛ

На данный момент основными кандидатами на трофей в чемпионате Англии сезона-2021/22 являются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Если честно, я бы хотел, чтобы эти клубы и вовсе не участвовали в чемпионской гонке», — цитирует Руни The Sun.