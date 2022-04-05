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18:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Уэйн Руни прокомментировал чемпионскую гонку АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что думает о чемпионской гонке.

Манчестер Сити
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

На данный момент основными кандидатами на трофей в чемпионате Англии сезона-2021/22 являются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Если честно, я бы хотел, чтобы эти клубы и вовсе не участвовали в чемпионской гонке», — цитирует Руни The Sun.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка. «Ливерпуль» (72) идет на второй строчке.

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