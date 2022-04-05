Уэйн Руни прокомментировал чемпионскую гонку АПЛ
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что думает о чемпионской гонке.
Манчестер Сити
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что думает о чемпионской гонке.
На данный момент основными кандидатами на трофей в чемпионате Англии сезона-2021/22 являются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
«Если честно, я бы хотел, чтобы эти клубы и вовсе не участвовали в чемпионской гонке», — цитирует Руни The Sun.
«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка. «Ливерпуль» (72) идет на второй строчке.