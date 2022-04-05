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18:46 (мск), источник: ТАСС

Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против президента ФИФА Инфантино

ТАСС, 5 апреля. Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини 17 ноября 2021 года подал в парижскую прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по обвинению в «торговле влиянием». Об этом сообщает журналист издания The New York Times Тарик Панья, ссылаясь на коммюнике Платини.

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Источник: AFP 2022

«Мишель Платини сообщил сегодня, что через своего адвоката подал 17 ноября 2021 года заявление в государственную прокуратуру Парижа о возбуждении уголовного дела против президента ФИФА Джанни Инфантино за “торговлю влиянием”, а также против Марко Виллигера, бывшего начальника юридической службы ФИФА, за “соучастие в торговле влиянием”, — цитирует коммюнике Панья.

Инфантино был избран президентом ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации. Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американских властей швейцарская полиция задержала девять чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным функционерам. В ходе коррупционного скандала от футбольной деятельности были отстранены на тот момент президент ФИФА Блаттер, генеральный секретарь организации Жером Вальке и вице-президент организации Платини.

Перед переизбранием Инфантино на пост президента ФИФА в 2019 году вышло большое интервью Платини, в котором он раскритиковал Инфантино. Платини обвинил президента организации в лицемерии, заявив, что тот не по праву стоит во главе мирового футбола.

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения стал перевод Блаттером, руководившим ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Платини до шести лет, а в мае 2016 года Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию француза, сократив срок отстранения до четырех лет.

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