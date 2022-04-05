Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против президента ФИФА Инфантино

«Мишель Платини сообщил сегодня, что через своего адвоката подал 17 ноября 2021 года заявление в государственную прокуратуру Парижа о возбуждении уголовного дела против президента ФИФА Джанни Инфантино за “торговлю влиянием”, а также против Марко Виллигера, бывшего начальника юридической службы ФИФА, за “соучастие в торговле влиянием”, — цитирует коммюнике Панья.

Инфантино был избран президентом ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации. Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американских властей швейцарская полиция задержала девять чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным функционерам. В ходе коррупционного скандала от футбольной деятельности были отстранены на тот момент президент ФИФА Блаттер, генеральный секретарь организации Жером Вальке и вице-президент организации Платини.

Перед переизбранием Инфантино на пост президента ФИФА в 2019 году вышло большое интервью Платини, в котором он раскритиковал Инфантино. Платини обвинил президента организации в лицемерии, заявив, что тот не по праву стоит во главе мирового футбола.